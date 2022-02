Sauli Niinistö on pian kymmenen vuotta kestäneen presidenttikautensa vaikeimmassa paikassa.

”Tässä on varatuomarin matkalukeminen”, presidenttiehdokas Sauli Niinistö sanoi liki tyhjässä junavaunussa ja esitteli kansainvälisen oikeuden oppikirjaa. ”Tämä on mielenkiintoista”, hän lisäsi.

Oli maanantai, 30. tammikuuta 2012, vaalikampanjan viimeinen viikko. Seurasin toimittajana Niinistöä ja kampanjan loppukiriä lähietäisyydeltä. Juna oli matkalla Jyväskylään ja Niinistö vaalivoittoon. Siitä voitosta on nyt päivälleen kymmenen vuotta.

Presidentiksi tullessaan Niinistöllä oli toki paljon kansainvälistä kokemusta, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ollut hänen erikoisalaansa. Hän ei ollut toiminut pääministerinä eikä ulkoministerinä.

Vuosikymmenen aikana Niinistölle on kertynyt rutkasti kokemusta kansainvälisestä politiikasta ja kansainvälisestä oikeudesta niin teoriassa kuin käytännössäkin. Juuri nyt hänen kansallinen ja kansainvälinen vaikutusvaltansa on huipussaan.

Avain Niinistön asemaan on tietysti suhde Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin.

Tänään ilmestyvässä Kuukausiliitteessä toimittaja Sami Sillanpää kertoo, miten Niinistö on tätä suhdetta rakentanut ja vaalinut poikkeuksellisella huolella aivan ensimmäisistä presidenttipäivistään alkaen ja silloinkin, kun Venäjä on ollut hankalimmillaan. Kuukausiliitteessä niin ikään toimittaja Unto Hämäläinen kertaa Suomen 27 vuotta täyttävän Nato-option historian.

Vuoropuhelua Venäjälle, Nato-optio ja Natoon vain kansanäänestyksen kautta – siinä Niinistön doktriini tiivistettynä. Suomen linja on ollut täysin toinen kuin vaikkapa Natoon kuuluvilla Baltian mailla. Ne eivät usko vuoropuheluun Venäjän kanssa.

Sauli Niinistö on nyt presidenttikautensa vaikeimmassa paikassa, onneksi kymmenen vuotta kokeneempana. Toimivasta keskusteluyhteydestä huolimatta Putin on jälleen kerran osoittanut kovuutensa, oveluutensa ja halunsa hämmentää. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut.

Kahden viimeisen presidenttivuotensa aikana Niinistö joutuu päättämään, jatkaako Suomi nykyisellä linjallaan vai pitäisikö sittenkin lähteä hakemaan Naton jäsenyyttä. Päätös on yksi Suomen poliittisen historian vaikeimmista. Ilmiselvää oikeaa ratkaisua ei ole, vaikka monet niin väittävät.

Yksi mielipide olisi helpompi muuttaa jo nyt. Linjauksen kansanäänestyksen tarpeesta Niinistö teki jo ennen presidentiksi tuloaan ja on pitänyt siitä johdonmukaisesti kiinni, vaikka maailma on muuttunut.

Kansanäänestys Natosta kun tarkoittaisi lähes väistämättä sitä, että rajua informaatiosotaa käytäisiin Suomen maaperällä.

