Miten etätyön tietoturva on hoidettu?

Etätyön on arveltu jäävän tulevaisuudessa melko yleiseksi tavaksi työskennellä. Etätyötä tehdään yleisimmin kotoa käsin. Siihen liittyy monien muiden ongelmien lisäksi myös vaitioloon tai salassapitoon liittyviä ongelmia.

Etätyötä tekevä henkilö on usein puhelin- tai videoyhteydessä toisiin työntekijöihin tai asiakkaisiin. Tällöin samassa taloudessa asuvat voivat kuulla ja nähdä salassa pidettäviä asioita.

Kuinka paljon tähän ongelmaan on yrityksissä ja virastoissa kiinnitetty huomiota? Minkälaista ohjeistusta työntekijöille on työskentelyn järjestämisestä annettu? Onko etätyön järjestämiseen olemassa yleisiä säädöksiä ja ohjeita? Kuinka monessa kodissa on hyvät mahdollisuudet järjestää etätyö asiallisella tavalla? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää selvittää. Jos työskentelyolot ovat puutteellisia, tarvitaan pikaisia toimia.

Esko Ruuskanen

Kirkkonummi

