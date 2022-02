Kauppa on mukana tuottajakysymyksen ratkaisussa

Nopein apu alkutuotannon kustannuskriisiin olisivat valtion kertaluonteiset korvaukset, joita on pandemian aikana maksettu muillekin sektoreille.

Kauppa suhtautuu vakavasti kriisiin, jonka kustannusten nousu on maataloudelle aiheuttanut (HS 3.2.). Monet tilat ovat todella vaikean tilanteen edessä. Alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää kaikille elintarvikeketjun toimijoille ja olennaista huoltovarmuuden kannalta.

Kauppa on yksi lenkki ruokaketjussa, johon kuuluvat myös alkutuotanto ja elintarviketeollisuus. Kaupan yritysten pääasiallinen neuvottelukumppani ovat elintarviketeollisuuden yritykset. Tuottajahinnoista päätetään elintarviketeollisuuden yritysten ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa. Kaupan hankinnoista vain runsas prosentti tehdään suoraan tuottajilta. Kukin osapuoli käy kaupalliset neuvottelut oman sopimuskumppaninsa kanssa.

Nyt nähty poikkeuksellisen korkea kustannusten nousu muun muassa lannoitteiden ja energian hinnoissa on pitkälti seurausta koronaviruspandemian aiheuttamista markkinahäiriöistä. Nopein apu alkutuotannon kustannuskriisiin olisivat valtion kertaluonteiset korvaukset, joita on pandemian aikana maksettu muillekin sektoreille.

Kauppa on ollut aloitteellinen etsimään ratkaisua siihen, miten epätavalliset häiriötilanteet voidaan jatkossa ottaa paremmin huomioon kaikissa elintarvikeketjun sopimussuhteissa. Tekeillä on elintarvikemarkkinavaltuutetun johdolla tilattu puolueeton selvitys, joka valmistuu helmikuussa. Selvityksen pohjalta valmisteltavat toimenpiteet on suunniteltava huolella, jotta ei aiheuteta enemmän haittaa kuin hyötyä normaalioloissa varsin hyvin toimivaan elintarvikeketjuun.

Suomi on osa EU:n sisämarkkinoita ja kansainvälistä taloutta, jossa markkinat määräävät hinnan ja kilpailulainsäädäntö sääntelee yritysten toimintaa. Euroalueella ruoan hinta on lähtenyt viime kuukausina selvään nousuun ja sama kehitys näkyy jo Suomessakin.

Ruoka on välttämättömyyshyödyke ja sen hinta on monelle kuluttajalle edelleen tärkeä ostopäätöksiä ohjaava tekijä. Kotimaisen ruoan kilpailukyky on kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden ja suomalaisen kuluttajan etu.

Kari Luoto

toimitusjohtaja

Päivittäistavarakauppa ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.