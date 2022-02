Yltäkylläisyyden luvatussa maassa suomalaislapsen näkemys on, että peruselintarvikkeita ei ole saatavilla.

”Äiti, miksei täällä saa kaupasta kanaa?”

Seitsemänvuotiaan lapseni kysymys tiivistää hyvin, miten erikoista aikaa Yhdysvalloissa nyt eletään.

Muutimme Washingtonin seudulle vuodenvaihteessa. Pandemia on tullut täällä silmille ihan eri tavoin kuin Suomessa kertaakaan.

On jotenkin huvittavaa, että yltäkylläisyyden luvatussa maassa lapsen näkemys on, että peruselintarvikkeita ei ole saatavilla.

Pariin viikkoon emme tosiaan löytäneet kaupasta kanaa. Se oli loppu kaikista lähikaupoista ja jäi pois verkkokauppatoimituksistakin.

Useita kertoja olemme jääneet ilman maitoa. Tyhjyyttään ammottavat milloin mitkäkin hyllyt ovat olleet kauppareissuilla tyypillinen small talkin aihe.

Pyrkimys ostaa huonekaluja Ikeasta jäi sekin monilta osin yritykseksi.

Joka puolella etsitään työvoimaa. Harvassa ovat ravintolat tai kahvilat, joiden edessä tai ikkunassa ei etsittäisi työntekijöitä.

Ravintolat saattavat varoittaa, että valikoima ja hinnat voivat muuttua asiasta erikseen ilmoittamatta.

Syitä tälle kaikelle on useita.

Toimitusketjut yskivät pahasti. Moni on kipeä tai karanteenissa. Henkilökunnasta on pulaa, kun suuri irtisanoutumisaalto on kulkenut läpi maan.

Alkuvuodesta vaikeat sääolot pahensivat tilannetta entisestään. Nyt kaupassa on tavaraa jo paremmin.

Erityisen kipeästi kaivattaisiin kuitenkin kuorma-auton kuljettajia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 80 000 lisää. Ilman heitä tavara ei liiku satamasta tai tehtaista varastoihin eikä niistä edelleen kauppaan.

Hinnat nousevat. Korkea inflaatio ja kalliimpi kauppalasku ärsyttävät jo monia amerikkalaisia.

Monet talousasiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei tilanne korjaannu nopeasti – eikä se ylipäätään mene ohi vain odottelemalla. Tarvitaan investointeja ja uutta teknologiaa.

Vaikka talousvaikutukset näkyvät Washingtonin arjessa enemmän kuin Helsingissä, on vaikea tavoittaa varsinaista poikkeusolojen tuntua – siitä huolimatta, että koronaviruskuolemien määrä on Yhdysvalloissa yhä hyvin korkealla tasolla.

Suomessa yhteiskunnan eriasteiset sulut saivat aina aikaan tunteen siitä, että elämme todella kriisin keskellä. Täällä edellisistä suluista on jo pitkä aika. Edes omikronmuunnos ei saanut palauttamaan niitä.

Arki rullaa kuten ennenkin – paitsi ne ruokaostokset.

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.