On vain sovittava säädylliset rajat.

Marko Junkkari totesi esseessään (HS Sunnuntai 6.2.), että ajatus eläinten itseisarvosta jakaa hallitusta. Erityisesti keskusta haluaa pitää käsitteen poissa uudesta eläinten hyvinvointilaista. Syy tähän on Junkkarin mielestä talonpoikainen ajatusmaailma, jossa luonnolla on välinearvo, mutta ei itseisarvoa.

Mikäli tulkinta on oikea, hallituksen kiista perustuu väärinkäsitykseen. Eläimillä voi olla sekä väline- että itseisarvo. Kaksi ajatusta, jotka tavallisesti liitetään Aristoteleen ja Immanuel Kantin filosofiaan, valottaa tilannetta.

Aristoteleen etiikassa on keskeistä kohtuus. Rohkeus on hyve, uhkarohkeus ja pelkuruus paheita. Asioihin suhtautuminen liiallisesti tai puutteellisesti on väärin, kultaisella keskitiellä oleminen oikein.

Tämä koskee myös kysymystä eläimistä. Olisi liiallista väittää, että niillä on vain itseisarvoa, ja puutteellista sanoa, että niillä ei ole sitä lainkaan. Hyveellinen suhtautuminen löytyy näiden välistä.

Kantin mukaan meidän on kohdeltava ihmisyyttä itsessämme ja muissa aina myös päämääränä sinänsä, ei koskaan pelkkänä välineenä. Tätä voi soveltaa eläimiinkin. Meidän on kohdeltava eläimyyttä niissä aina myös päämääränä sinänsä, itseisarvona.

Tämä ei sulje pois eläinten sen paremmin kuin ihmistenkään hyödyntämistä, käyttämistä myös välineinä. On vain sovittava säädylliset rajat. Esimerkiksi tuntevuus sanelee, ettei eläimille saa tuottaa kipua. Muita rajoja voi kehittää harkinnan mukaan.

Voisin kuvitella, että talonpoikainen ajatusmaailma olisi ennemmin tällaisen kohtuuden kuin minkään ehdottoman kieltämisen kannalla. Eihän kukaan kasvata karjaa ensisijaisesti kiusatakseen nautoja. Jos joku hallituspuolueista on luullut niin, katsokoon käsityksensä nyt korjatuksi.

Matti Häyry

filosofian professori, Helsinki

