Maalaisliiton ideologi Santeri Alkio kirjoitti vuonna 1896, että ”kaikki rikokset luontoa vastaan ovat syntejä”. Lauseeseen kiteytyy talonpoikaisen luontosuhteen kristillinen perusta. Ajan saatossa kristillisyyden tulkinnat ovat vaihdelleet. Alkiokin katsoi talonpojan jatkavan ”Luojan puutarhurina” tämän aloittamaa työtä. Raamatun kehotus maan viljelyyn ja varjeluun sai rinnalleen siten produktiivisen kehittämistehtävän.

Runsaassa sadassa vuodessa maatalous on huimasti tehostunut, osin jopa teollistunut. Peruskysymys on silti sama: onko ruuantuotanto yhteistyötä luonnon ja luontokappaleiden kanssa vai niiden ahnetta riistoa? Toimittaja Marko Junkkari päätyi jälkimmäiseen (HS Sunnuntai 6.2.) tulkittuaan kiistaa valmistelussa olevan eläinsuojelulain yhdestä käsitteestä. Junkkarin mielestä talonpojalle – jota keskusta puolueena edustaa – ”luonnolla on vain välinearvo”.

Eläinten oikeuksista ja tuotantoeläinten hoidon etiikasta on vaikea keskustella, jos ei lähtökohtaisesti hyväksy kotieläintuotantoa. En väitä Junkkarin toimivan niin, mutta toimittajan johtopäätös lähtee hyvin yksioikoisesta näkökulmasta.

Voimassa oleva eläinsuojelulaki sanoo, ettei eläimelle saa aiheuttaa tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Laki määrittää sitä, miten eläimiä ei pidä kohdella. Valmisteilla oleva lakiteksti eläimen itseisarvosta ohjaisi kyllä pohtimaan eläimen luontaisen käyttäytymisen tarpeita mutta ei poista peruskysymystä kotieläintuotannon hyväksyttävyydestä.

Luomutuotannossa – jonka tunnen hyvin – lähtökohtana on lajinomaisen käyttäytymisen mahdollistaminen. Periaate on luonteva mutta määrittely hyvin vaikeaa. Kanoilla ratkaistavana on esimerkiksi laiduntamisen ja eläinterveyden välinen ristiriita. Alkuvaiheessa rajanvetoa käytiin siitäkin, voiko luomukanoja olla yhdellä tilalla kahtasataa enempää. On käsitettävä, että modernin ruokatalouden järjestelmässä tuon kokoisilla yksiköillä voi olla vain marginaalinen arvo.

Luomun periaatteet ovat monilta osin valtavirtaistuneet kotieläintuotannossa, mutta yksikkökoko on kasvanut markkinapaineessa. Parannukset eläinten hyvinvointiin maksaa pääosin yrittäjä itse. Tämä kokemus heijastuu poliitikkojen varovaisuutena eläintenpidon lainsäädännössä.

Oma valmisteilla oleva väitöstutkimukseni käsittelee keskustapuolueen ympäristöpolitiikkaa. Se ei ole lainkaan niin ristiriitaista ja repivää vaikkapa vihreiden suuntaan, mitä Junkkari antaa ymmärtää. Junkkari ei määritä, mitä ”eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja olennaisten käyttäytymistarpeiden täyttäminen” käytännössä on. Jalostettu tuotantoeläin eroaa olennaisesti tuhansien vuosien takaisesta lajitoveristaan. Tuoko se sille erilaisen itseisarvon?

YK:n lanseeraama kestävän, ylisukupolvisen kehityksen käsite juontuu pohjoismaiseen talonpoikaiseen ajatteluun. Siksi eläimen itseisarvon korostaminen eläinsuojelulain perusteissa mahtuisi kyllä alkiolaisen luontosuhteeni piiriin. Ongelmallista on, jos lain yksityiskohdat johtavat kestämättömään investointipakkoon rajun kannattavuuskriisin keskellä. On pahansuopaista nähdä siinä vain välinearvo.

Timo Kaunisto

maatalous- ja metsätieteiden maisteri, väitöskirjatutkija

keskustan luontotyöryhmän puheenjohtaja

