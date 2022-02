Helppo tapa välttyä ongelmalta olisi määrittää yhteiskunnallisille luottamustoimikausille jokin raja.

Suuri osa uusista aluevaltuutetuista on kunnostautunut jo aiemmin yhteisten asioiden hoidossa. Julkisuudessa on ihmetelty, miten edustajan aika riittää tai miten hän kykenee pohtimaan aluevaltuustossa asioita istuessaan monella pallilla samaan aikaan.

Mielestäni vielä tärkeämpää olisi pohtia, onko demokratia luisumassa oligarkiaksi, harvainvallaksi, jossa vallankäyttö rajautuu pienelle eliitille, kuten aikoinaan Spartassa tai Rooman valtakunnassa.

Presidentin toimikausille on asetettu rajaksi kaksi kautta eli 12 vuotta. Kansanedustajana voi porskuttaa vuosikymmeniä. Tästä esimerkkinä on vaikkapa Ilkka Kanerva (kok), joka on toiminut kansanedustajana vuodesta 1975 lähtien.

Helppo tapa välttyä ongelmalta olisi määrittää yhteiskunnallisille luottamustoimikausille jokin raja. Ehkä se lisäisi äänestäjienkin intoa lähteä vaaliuurnille, kun samat naamat eivät olisi vuosikymmenestä toiseen ehdolla. Miksi meillä ei käydä keskustelua tästä demokratiaa näivettävästä asiasta?

Kaija-Leena Sinkko

eläkkeensaaja, Helsinki

