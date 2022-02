Ikäsyrjintä työelämässä on valtavaa henkisen pääoman tuhlausta

Vanhimpien ikäluokkien elämäntyön ”unohtaminen” on vakava virhe, sillä se johtaa ylisukupolvisen hiljaisen tiedon katoamiseen.

Taloustieteen professori Markus Jäntti Tukholman yliopistosta vertaili äskettäin Ylen Ykkösaamussa (Yle 29.1.) Ruotsin ja Suomen investointipolitiikkaa. Suomessa investointien pääpaino on hänen mukaansa edelleen raskaassa teollisuudessa ja tuotannon fyysisissä rakenteissa. Ruotsi on valinnut kaksoisstrategian eli investointien lisäämisen henkiseen pääomaan.

Työelämätutkimuksissa yli 70-vuotiaat rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Näin emme edes saa tietoa yli 70-vuotiaiden halukkuudesta osallistua työelämään.

Vanhimpien ikäluokkien elämäntyön ”unohtaminen” on vakava virhe, sillä se johtaa ylisukupolvisen hiljaisen tiedon katoamiseen. Nuoremmat sukupolvet joutuvat keksimään pyörän aina uudestaan, mikä tuhlaa voimavaroja ja hidastaa jopa vuosikymmenillä yhteiskunnallista edistystä. Tästä ei hyvää seuraa.

Kuvaamani ikäsyrjintä on kasaantuneen henkisen pääoman arvottomaksi tekemistä, jossa menetetään suoraan miljardeja euroja.

Nyt on tullut iso hätä. Sote-uudistuksesta vastuussa olevat ovat alkaneet kysellä yli 70-vuotiaita takaisin sorvin ääreen. Kymmenettuhannet meistä unohdetuista osaajista ovat vuosikymmeniä tehneet vapaaehtoistyötä pitäen yllä kolmannen sektorin eli sosiaali- ja kulttuurialan järjestöjä palkattomalla työpanoksellaan.

Aluevaaleissa kaikki puolueet vaativat kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien turvaamista. Jos näin tapahtuisi, se olisi alku muutokselle, jonka soisi tapahtuvan järjestäytyneesti ja nopeasti. Monet meistä ovat olleet rakentamassa aktiivisesti sote-palvelujärjestelmää yli 50 vuotta.

Olemme edelleen voimissamme. Palamme halusta siirtää ylisukupolvista hiljaista tietoa nuoremmille tutkijoina, palvelukäytäntöjen kehittäjinä, uusien terveyskäyttäytymisilmiöiden ruohonjuuritason havainnoitsijoina, uusien tutkimusideoiden innovaattoreina ja seniorikouluttajina.

Monet meistä elävät kiinni ajassa. Pystymme arvioimaan niin nykyisiä kuin tulevaisuudenkin trendejä, sillä meillä on pitkä perspektiivi jo tapahtuneeseen kehitykseen. Sitä on vaikea kaivaa esiin digikauden räjähdysmäisesti paisuneesta tietotulvasta.

Nyt on jo aika tehdä valtakunnallinen tutkimus yli 70-vuotiaiden osallistumishaluista työelämään ilman ikärajauksia. Tiedossani on henkilöitä, jotka ovat vetäneet terveyttä edistäviä liikuntaryhmiä vielä lähes satavuotiaina.

Kaikki tällainen toiminta on meille yli 70-vuotiaille henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, jonka piirissä ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä oleminen vähentää muun muassa hoivapalveluiden kuormitusta. Veikkaukseni on, että meitä on olemassa enemmän kuin yleisesti oletetaan.

Antti Holopainen

Järvenpään sosiaalisairaalan entinen ylilääkäri

aluevaltuutettu (vas), Päijät-Häme

