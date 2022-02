Helsinki panostaa varhaiskasvatusalaan useilla teoilla.

Pätevien työntekijöiden saamisessa päiväkoteihin on ollut haasteita.

Anni Burman kirjoitti (HS Mielipide 2.2.) siitä, miten varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammattitaito heijastuu lasten hyvinvointiin, oppimiseen ja tasa-arvoon, eikä siitä tulisi tinkiä. Burman kertoi, että hänen lapsensa saama varhaiskasvatus on ollut Helsingissä erinomaisen hyvää. Kiitämme lämpimästi palautteesta.

Burman ilmaisi kirjoituksessaan huolen pätevien työntekijöiden saatavuudesta. Pätevien työntekijöiden saatavuus on ollut haasteellista paitsi Helsingissä myös valtakunnallisesti jo pitkään. Laadukas varhaiskasvatus tarvitsee ammattitaitoista henkilöstöä, ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään tänäkin vuonna useita toimenpiteitä asian edistämiseksi. Korona-aika on tuonut tilanteeseen luonnollisesti sairauspoissaolojen vuoksi oman haasteensa, johon tarvitsemme määräaikaisia sijaisia tässä poikkeusajassa. Määräaikaiset sijaiset toimivat osana tiimiä, jossa on vakinaisia työntekijöitämme, ja panostamme määräaikaisten sijaisten perehdytykseen.

Olemme vuoden alussa perustaneet Helsingissä varhaiskasvatukseen 20 työntekijän yksikön, jonka koulutetut ammattilaiset paikkaavat ketterästi henkilöstövajetta siellä, missä apua tarvitaan äkillisesti eniten. Tätä työtapaa tarvitaan korona-ajan jälkeenkin. Lisäksi kaikille uusille vakituisille opettajille ja lastenhoitajille järjestetään kahden päivän perehdytys ennen lapsiryhmässä työskentelyn aloittamista.

Olemme myös lisänneet johtamisresurssia isoihin yksiköihin. Uudelle aloittavalle vakituiselle opettajalle maksetaan 2 000 euron palkkio, ja kertapalkkiomäärärahoilla pystymme palkitsemaan työntekijöitä matalalla kynnyksellä pitkin vuotta. Kuulemme henkilöstöä henkilöstötilanteesta kaikilla varhaiskasvatusalueilla järjestettävissä yhteistoiminnallisissa foorumeissa, joista tulevat ideat käydään läpi ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Vaikka henkilöstötilanne on ajoittain joissakin päiväkodeissa vaikea, Helsingin kaupungin 348 päiväkodissa arki sujuu hyvin. Vuonna 2020 tehdyssä asiakaskokemuskyselyssä saimme yleisarvosanaksi 8,9. Meillä on runsaasti ammattitaitoista, pysyvää henkilöstöä, joka keskittyy lapsen iloon, oppimisen riemuun, leikkiin ja yhdessä tutkimiseen. Teemme joka päivä työtä varmistaaksemme laadukkaan varhaiskasvatuksen helsinkiläislapsille suomen- ja ruotsinkielisissä päiväkodeissamme, perhepäivähoitopaikoissamme sekä leikkipuistoissamme. Arvostamme suuresti henkilökunnan ja huoltajien näkemyksiä ja ideoita sekä avointa keskustelua jokaisen lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvän arjen turvaamiseksi.

Ulla Lehtonen

varhaiskasvatusjohtaja va.

Niclas Grönholm

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Helsingin kaupunki

