Päättäjien on ryhdyttävä edistämään kaasuautoilua

Kaasuautoille tulee saada sähköautoja vastaava vero- ja tukikohtelu.

Päättäjien pitäisi toimia nopeasti ja määrätietoisesti kaasuautojen kehityksen ja valmistuksen edistämiseksi. EU-tason päätökset ovat johtamassa siihen, että ekologisten kaasuautojen valmistus loppuu, ellei tähän johtavia järjettömiä EU-päätöksiä muuteta.

Kaasuautoilun (biokaasu) valtavat edut tunnustetaan, vaikka suuri yleisö ei niitä tunne. Kaasuauto on vähäpäästöisin henkilöauto, siis vähäpäästöisempi kuin sähköauto. Biokaasun hyödyntämisellä on myös muita merkittäviä ympäristövaikutuksia, muun muassa metaanipäästöjen väheneminen.

Kaasuautoilussa voidaan hyödyntää olemassa olevaa ja koeteltua tekniikkaa, joten teknologiariskejä ei ole. Biokaasu on kotimainen uusiutuva polttoaine, jonka käyttö lisää taloudellista toimeliaisuutta luoden työpaikkoja ja korvaten fossiilisia tuontipolttoaineita. Biokaasutuotannon sivutuotteena syntyy luomuviljelyyn sopivia lannoitteita – mitä parhainta kiertotaloutta.

Vielä on mahdollisuus korjata EU:n huonoja päätöksiä. Esimerkiksi Saksan saaminen muutoksen taakse on nyt helpompaa, kun vihreä puolue on Saksassa hallituksessa.

Kaasuautojen myynti laski Suomessa vuonna 2021, vaikka kaasuautoilu on edullista ja ympäristöystävällistä. Vähentynyt myynti johtunee siitä, että kaasuautoilun etuja ei juuri tunneta. Lisäksi ihmiset ovat epävarmoja kaasutankkausverkoston kehittymisestä sekä kaasuautoiluun liittyvistä muista asioista, kuten auton jälleenmyyntiarvosta, kaasun saatavuudesta ja hinnasta, veroista ja tuista.

Trendin kääntämiseksi pitää tehdä nopeita toimia. Kaasuautoille tulee saada sähköautoja vastaava vero- ja tukikohtelu. Konversiotukea on syytä nostaa, sillä nykyinen tuki ei motivoi oman auton muuntamiseen kaasuautoksi. Infratukia tulee kohdentaa kaasunjakelun kehittämiseen samassa suhteessa kuin mitä kohdennetaan sähköautoiluun. Lisäksi on syytä laatia mekanismit, joiden avulla maakaasun käyttö on kannattamatonta.

Timo Pullinen

toimitusjohtaja, eläkkeellä

Lohja

