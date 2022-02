Suomessa liputuspäiviä lisätään tasaiseen tahtiin. Kuitenkin suomalainen urheilu on edelleen vailla omaa liputuspäivää. Näin olympiakisojen aikaan on hyvä kiinnittää tähän huomiota. Olen omalla vaatimattomalla tavallani tuonut asiaa esille jo 30 vuoden ajan. En ole kuitenkaan saanut vastakaikua ajatukselleni, eikä minulle ole selvinnyt, miksi tilanne on tämä.

Kulttuuripuolella liputuspäiviä on kohta jokaisella vähänkin merkittävällä henkilöllä. Eiköhän urheilunkin olisi vihdoin aika päästä esille. ”Suomalaisen urheilun päivä” olkoon seuraava uusi liputuspäivä!

Matti Mikkola

Asikkala

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.