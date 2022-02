Riskit siitä, että Suomen turvallisuuspolitiikan liikkumatilaa kapenee, ovat todellisia.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps) twiittasi tiistaina Suomen ulko­politiikan perus­asetukset näyttävästi kyseen­alaistaneen viestin Ukrainan asemasta. Niikon mukaan jonkun pitäisi sanoa Venäjälle ääneen, ettei Ukrainaa oteta Naton jäseneksi.

Niikko asettui eduskunnan ulko­asiainvaliokunnan puheenjohtajan arvovallalla hyödylliseksi idiootiksi juuri silloin, kun lännen pokka ei saisi pettää. Virhearvio maksoi Niikolle luottamuksen ja valiokunnan puheenjohtajan paikan.

Samalla paljastui, että siitä, mistä Ukrainan kriisissä on kyse, on varsin erilaisia näkemyksiä. Näkemyserot koskevat myös mahdollisia ratkaisuja – jos niitä on edes löydettävissä.

Venäjän ja lännen erimielisyydet Euroopan turvallisuusjärjestyksestä ovat niin perustavanlaatuisia, ettei niistä voi neuvotella. Siten asiaa on myös vaikea varsinaisesti ratkaista.

Yksi Venäjän tavoitteista saattaa juuri olla ratkaisematon riita. Venäjä voi hyötyä kylmän sodan kaltaisesta asetelmasta, jossa länsi pelkää koko ajan Venäjää.

Niikko ilmeisesti arvioi Venäjän ongelmaksi Ukrainan Nato-jäsenyyden ja esitti siihen oman ratkaisunsa, jossa on heikkoutensa: Venäjä tietää hyvin, ettei Ukraina kelpaa Naton jäseneksi.

Nato ei ota jäsenikseen kriisissä olevia maita. Kriisin Ukrainalle järjesti Venäjä miehittämällä vuonna 2014 Krimin ja aloittamalla jo kahdeksan vuotta kestäneen sodan Itä-Ukrainassa. Ja vaikka Venäjä pitää Ukrainan poliittisesti ja sotilaallisesti epävakaana, myös Nato ja EU ovat päivittäneet laajemminkin käsityksensä siitä, halutaanko läpikorruptoitunut Ukraina turvatakuiden piiriin.

Samaan aikaan läntiset demokratiat pitävät silti kiinni siitä periaatteesta, että kukin valtio tekee itse omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa. Myös Nato määrittää itse, onko sen ovi auki uusille jäsenille. Suomikin on korottanut ääntä periaatteen puolesta. Niikolta tuskin on jäänyt huomaamatta, miten presidentti Sauli Niinistö on toistanut mantraa kaikkien valtioiden oikeudesta tehdä itse omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa.

Vaikka olisi sitä mieltä, ettei Venäjän ja lännen kärjistyneeseen vastakkainasetteluun ole ratkaisua, on niitä silti haettava. Syynä on suursodan uhka. Mutta koska ongelmia on moniulotteinen vyyhti eikä ratkaisuja välttämättä ole, edessä on pitkä ja jäytävä prosessi. Se vaikuttaa myös Suomen ja Venäjän väleihin.

Nyt on palattu neuvotteluihin Minskin sopimuksen pohjalta. Ongelma on, että Ukraina joutui neuvottelemaan Minskin sopimuksen ase ohimolla. Nyt Ukraina on taas ase ohimolla, kun pitäisi sopia, missä järjestyksessä Minskin sopimuksen sisältöä toteutetaan. Ukraina ja Venäjä ovat siitä syvästi eri mieltä.

Ukrainan kohtalo on karu. Myös Suomelle Venäjän vaatimukset uudesta etupiirijaosta ovat vakava asia, vaikkei Suomeen kohdistu välitöntä uhkaa. Venäjä haastaa valtioiden olemassaolon peruskysymyksiä. Ukraina osoittaa, ettei pienten valtioiden kohtalo ole niiden omissa käsissä.

Asiantuntemus ja osaaminen ulkopolitiikasta ja kovasta turvallisuudesta on eduskunnassakin harmillisen vähäistä. Sitä kaipaisi nyt, kun Venäjä ja länsi siirtyvät erilaiseen turvallisuuspoliittiseen asetelmaan.

Oma kysymyksensä on, voiko Venäjän ja lännen muuttunutta suhdetta ja uutta tilannetta kutsua kriisiksi tai ratkaisuksi. Siitä oltaneen väistämättä erimielisiä.

Jos ratkaisuina pidetään jotain sellaista, joka muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä ja Naton periaatteita, kriisi syvenee. Olisi vaarallista, jos Venäjän silmitön valehtelu ja häikäilemätön uhkailu osoittautuisivat toimiviksi keinoiksi muuttaa turvallisuusjärjestystä.

Riskit siitä, että Suomen turvallisuuspolitiikan liikkumatilaa kapenee, ovat todellisia. Jo nyt luottamus läntisen turvallisuusyhteisön kykyyn ratkoa kriisejä on kovilla. Tiedossa on lisää epävakautta.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.