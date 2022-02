Savon Sanomat kommentoi Helsingin keskustassa viime päivinä järjestettyä Convoy-mielenosoitusta.

”Mielenosoittajat ovat vastustaneet koronatoimia. He ovat myös vaatineet polttoaineveron laskemista ja hallituksen eroa. Julkisuudessa mielenosoitus on näyttäytynyt sekavana ja holtittomana kokoontumisena, johon on ajoittanut liittynyt jopa tiedotusvälineiden edustajien sanallista ja fyysistä uhkailua ja häirintää ikään kuin media olisi muka osapuoli.”

”Epäilemättä enin osa mielenosoittajien kuohunnasta johtuu väsymisestä koronapandemiaan ja siitä johtuviin rajoituksiin ja toimintaohjeisiin ja toimiin, kuten rokotuksiin. Osa mielenosoittajista on puolestaan paikalla pelkästä osallistumisen ilosta ja jännityksestä. Mahdollisesti joukossa on myös sellaisia, jotka todella luulevat liikenteen tukkimisen pääkaupungin keskustassa johtavan polttonesteiden halpenemiseen, hallituksen eroon ja koronatoimista luopumiseen, mutta heitä tuskin on kovin monta.”

”Rauhanomainen mielenosoittaminen länsimaisessa demokratiassa on luvallista kenenkään estämättä ja niin kuuluu ollakin. Tahallista haitan ja vahingon aiheuttamista muille ihmisille saati väkivaltaa ei sen sijaan pidä sietää.”

”Niin kummallinen kuin Convoy onkin, se versoo oikeista ongelmista, joihin on vaikea puuttua.”

”Varsinainen houkutin mieltä osoittamaan lienee kuitenkin polttonesteiden hintojen nopea nousu.”

”On tärkeää ymmärtää, että polttonesteiden hinnannousun taustalla oleviin suurimpiin syihin Suomi on syytön. Venäjän uhittelu Ukrainassa ja koronapandemian patoaman kysynnän purkautuminen eivät katoa kiukuttelemalla Helsingin keskustassa. Päättäjillä ei silti ole varaa ummistaa silmiään esimerkiksi kotimaisen rekkaliikenteen vaikeuksilta, joihin kallis diesel yhdessä muiden kustannusten yhtäaikaisen kallistumisen kanssa on johtanut.”

Hämeen Sanomien mukaan mielenilmauksesta tuli viihteenä pidetty performanssi ja sosiaalisen median meemi.

”Suurin osa mielenilmaukseen osallistuneista käyttäytyi asiallisesti. Ikävä kyllä rähinöitsijöiden ja humalaisten kapinoitsijoiden käytös vesitti asiallisesti käyttäytyneiden viestin.”

”Nyt kannattaisi todella pohtia, mitkä ovat syyt siihen, että kansalaisilla on tunne siitä, ettei heidän tyytymättömyyttään kuulla. Kaikki eivät näe enää perinteistä politiikan tekemistä välineenä vaikuttaa omaan elinpiiriin. Yhteiskuntamme jakaantuu, polarisoituu ja siihen meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan, jottei kansakunta jakaannu.”