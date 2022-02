Järjestelmä sallii apurahatutkijoiden putoamisen yliopistorahoituksen nappuloiksi sen sijaan, että se tukisi tutkijayhteisön yhteistä päämäärää, laadukkaan tutkimuksen tekemistä.

Sain hiljattain kielteisen apurahapäätöksen väitöskirjatutkimustani kaksi vuotta rahoittaneelta säätiöltä. Täysipäiväisesti tehtynä väitöskirjan valmiiksi saamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Nyt tuloni kuitenkin lakkaavat seinään, vaikka aikataulussa edistynyt tutkimukseni on vielä kesken. Jatkoapurahan saaminen jostain muualta on hyvin epävarmaa. Vain noin kymmenen prosenttia apurahaa hakevista tutkijoista saa myönteisen päätöksen.

Apurahan hakemista ei te-toimistossa nähdä työnhakuna, vaan se katsotaan ammattitaitoa ylläpitäväksi toiminnaksi, joka on työttömälle tutkijalle sallittua. Tutkimusta työttömänä sen sijaan ei saa tehdä, jos mielii työttömyysetuutta. Ja töitä pitää hakea, vaikkei niitä ole tarjolla.

Omalla alallani yliopisto pystyy palkkaamaan työsuhteeseen vain murto-osan väitöskirjatutkijoista, koska yliopistolakiuudistus ja koulutusleikkaukset ovat kutistaneet yliopiston rahoitusta merkittävästi. Tieteentekijöiden liiton nuoremmille tutkijoille teettämän kyselyn vastaajista peräti 33 prosenttia tekee tutkimusta täysin ilman sille osoitettua rahoitusta eli apurahaa tai tutkimustyötä sisältävää työsuhdetta yliopistoon. Yliopisto kuitenkin hyötyy jokaisesta julkaistusta tutkimusartikkelista; julkaisujen määrä vaikuttaa yliopiston rahoitukseen.

Apurahatta jääneiden tutkijoiden suuntaan ei tarjota kädenojennuksia. Ikään kuin rahoituksen päättyminen poistaisi tutkijasta palon tehdä tutkimusta ja siten edistää myös yliopiston tavoitteita. Yliopistoni intranetissä apurahatutkijoiden aseman kehutaan parantuneen, kun heidän kanssaan solmitaan nykyisin sopimus eikä työpisteestä yliopistolla tarvitse enää maksaa (varsin nimellistä) työhuonekorvausta. Parannukset eivät kuitenkaan helpota jatkuvan apurahahaun uuvuttaman tutkijan asemaa millään tavalla.

Ulospäin apurahajärjestelmä näyttäytyy ehkä tieteen laatua ylläpitävänä koneistona, mutta jokainen tutkimusapurahaa hakenut tietää, että apurahan saamisessa ei ole kyse tutkimuksen laadusta tai tutkijan pätevyydestä. Apurahalla tutkimusta tekevien tutkijoiden keskuudessa vallitsee varsin yksimielinen konsensus siitä, että järjestelmä ei palvele mahdollisimman hyvän tieteen tekemistä. Päinvastoin se uuvuttaa, saa harkitsemaan alanvaihtoa ja pahimmillaan romuttaa itseluottamuksen täysin. Missä muussa työssä työntekijän pätevyyttä arvioidaan vuoden välein ottamatta huomioon tehdyn työn laatua ja tuloksia?

Järjestelmä sallii apurahatutkijoiden putoamisen yliopistorahoituksen nappuloiksi sen sijaan, että se tukisi tutkijayhteisön yhteistä päämäärää, laadukkaan tutkimuksen tekemistä. Kyse on arvovalinnoista. Miten on mahdollista, että sivistyksen mallimaana itseään pitävässä Suomessa tutkijat ajetaan näin ahtaalle? Ei ole kestävää, että suuri osa tutkimuksesta tehdään vapaaehtoistyönä tai harrastuksena. Jokainen ansaitsee tehdystä työstä korvauksen. Toinen tärkeä kysymys kuuluu, miksi me tutkijat hyväksymme tämän tilanteen.

