Jukka Rahko toivoi Malmin aseman toimivuuteen pikaisia parannuksia (HS Mielipide 7.2.). Asia on ajankohtainen, sillä Väylävirasto ja Helsingin kaupunki suunnittelevat parhaillaan yhdessä kohennuksia Malmin, Käpylän, Oulunkylän, Pukinmäen, Tapanilan ja Puistolan asemille.

Kyseisten asemanseutujen kunnossapidosta on kertynyt vuosien varrella paljon asukaspalautetta, ja tarve uudistuksille on selkeästi tunnistettu. Asema-alueilla useiden eri toimijoiden vastuut kohtaavat. Tästä johtuen myös toimenpiteitä on ryhdytty suunnittelemaan yhdessä.

Osalla asemista tehdään pieniä muutostöitä todennäköisesti jo tänä vuonna. Asemasta riippuen työt voivat olla esimerkiksi pintojen, kalusteiden, valaistuksen ja opasteiden kohennuksia. Muutoksilla pyritään parantamaan asemien viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta ennen laajempia peruskorjauksia.

Malmin asema on osoittautunut suunnittelukohteena haastavimmaksi. Hankkeista täytyy päästä sopuun usean asemalla toimivan tahon kanssa, ja keskustelu investointien mittakaavasta, ajoituksesta ja rahoituksesta on kesken.

Kaupunki aikoo omalta osaltaan aloittaa muun muassa Malminkaarelle johtavan portaikon kunnostuksen suunnittelun. Väylävirasto puolestaan suunnittelee Malmin kauppatien pysäköintialueelle johtavan kulkuputken kunnostamista.

Myös aseman ympärillä tehdään parannuksia: Ylä-Malmin torin suihkuallas korjataan tulevana kesänä, ja torin laajempi peruskorjaus toteutetaan näillä näkymin vuosina 2024–2025. Kaavoituksella luodaan Malmin keskustan laajemmalle uudistamiselle määrätietoisesti edellytyksiä, mutta muutosten toteutus riippuu ennen kaikkea yksityisistä toimijoista.

Matkustajan näkökulmasta aseman päivittäinen toimivuus on keskeistä. Laiturialueet pyritään pitämään kunnossa ja turvallisina myös talviolosuhteissa. Malmille viime kesänä rakennetut portaat, joihin parhaillaan karhennetaan parempaa kitkapintaa, ovat toimintavarmat lumisellakin säällä.

Johanna Himberg

maisema-arkkitehti

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Teemu Poussu

yksikön päällikkö, radan kunnossapidon teettäminen

Väylävirasto

