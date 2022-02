Taloudellisen kestävyyden rajat tulevat vastaan.

Helsingin Sanomat uutisoi (8.2.) tuoreesta tutkimuksesta otsikolla ”Elinikä nousee, mutta terveitä työvuosia kertyy vain vähän lisää”.

Havainto siitä, että elämämme pitenee etenkin sairailla vuosilla, on tärkeä. Uutisoinnin päätelmä, että eläkeiän nosto sisältää riskejä, on silti yksipuolinen. Nykyisin monia sairauksia pystytään hoitamaan siten, etteivät ne juuri haittaa työkykyä. On suuri riski olla kiinnittämättä huomiota eläkeiän nostamiseen, kun eliniän pituus jatkaa kasvuaan.

Uutisessa mainituista luvuista voi laskea, että sairaat tai vajaatoimintakykyiset elinvuodet kasvavat 1–3 vuodella 20 vuoden aikana. Tämä aiheuttaa valtavan taakan sote-palveluille. Jos siis emme nosta eläkeikää, joutunemme kurjistamaan sote-palveluita, koska taloudellisen kestävyyden rajat tulevat vastaan.

Elämme jo nyt etenkin sote-palveluissa niukkojen resurssien todellisuudessa, jossa päivittäin joudutaan punnitsemaan päätöksiä ristiriitaisten arvojen keskellä. Esimerkiksi yksilön hyöty, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja taloudellinen kestävyys ovat kaikki hyviä arvoja, mutta niiden erilainen painotus johtaa hyvin erilaisiin – ja usein epäreiluihin – päätöksiin. Kalliin sote-palvelun kohdentaminen yhdelle ihmiselle voi tarkoittaa, että usea muu joutuu jonottamaan tai jopa jää ilman palvelua.

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista priorisointiperiaatteista on siksi keskusteltava avoimesti. On myös otettava uutisoidun tutkimuksen kaltaisia faktoja mukaan keskusteluun, jotta periaatteemme kestävät todellisuudessa.

Paulus Torkki

apulaisprofessori, lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

