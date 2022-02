Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu koskee kaikkia lääketieteen erikoisaloja, ja muita tiukemmin lasten- ja nuorisopsykiatriaa.

Samuli Saarnin ja Kristian Wahlbeckin Vieraskynä-kirjoitus (HS 4.2.) lausuntokierroksella olleen perusterveydenhuollon hoitotakuuehdotuksen vaikutuksista mielenterveyspalveluihin edellyttää tiettyjen väitteiden ja väärinymmärrysten korjaamista.

Ehdotuksen mukaan perusterveydenhuollon hoitotakuu koskisi yhtäläisesti fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Arvioon olisi päästävä heti, tarvittava hoito aloitettaisiin seitsemän vuorokauden sisällä ja jatkohoito hoitosuunnitelman mukaan. Psykososiaalisiin menetelmiin lisäkoulutettujen ammattilaisten vastaanotot ovat ehdotuksen mukaan seitsemän vuorokauden määräajan piirissä. Diagnoosin perusteella hoitosuunnitelman mukaan toteutetut psykoterapiat ja psykososiaaliset hoitomenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana tavoitteellista hoitoa myös perusterveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu koskee kaikkia lääketieteen erikoisaloja, ja muita tiukemmin lasten- ja nuorisopsykiatriaa.

Pelkkä yksittäisten hoitomuotojen määrällinen lisääminen ei ratkaise palvelujen riittävyyttä. Tarjolla on oltava useita vaikuttavia hoitomuotoja, ja hoitojärjestelmän eri tasojen on toimittava yhteen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on vuosina 2020–2021 koulutettu yhteensä lähes tuhat lyhyiden psykososiaalisten hoitomenetelmien osaajaa nuorten masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon perustasolla, erikoissairaanhoidon tuella.

Ammattilaisten, nuorten ja vanhempien palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä. Psykososiaalisten hoitomenetelmien saatavuutta perustasolla ollaan laajentamassa kaikkiin ikäryhmiin vuosina 2022–2023.

Satu Koskela

osastopäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö

Anu Niemi

yksikönpäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.