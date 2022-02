Yhteistoiminnallista, neuvottelevaa ongelmanratkaisua kannattaa kehittää demokraattisen osallistumisen menetelmänä.

Talousjärjestö OECD tunnisti hiljattain demokratiaa ja kansalaisten luottamusta tarkastelleessa selvityksessään ”suomalaisen paradoksin”: luottamus julkiseen valtaan on vahvaa ja tyytyväisyys demokratiaan suurta, mutta suomalaiset eivät koe voivansa vaikuttaa päätöksentekoon yhtä paljon kuin verrokkimaiden kansalaiset.

Paradoksin taustalla voidaan tunnistaa suomalaisen poliittisen järjestelmän korporatistinen perinne, jossa päätökset ovat tukeutuneet keskitettyihin ratkaisuihin ja kansalliseen etuun. Myös osallistuminen on ollut keskitettyä; vakiintuneet puolueet ja vahvat etujärjestöt ovat edustaneet jäseniään tukevalla valtakirjalla.

Kun ihmisten sidokset järjestöihin, ryhmiin ja rakenteisiin ovat heikentyneet, ylhäältä alas määrittyvä konsensus on rapautunut. Yhä yksilökeskeisemmässä maailmassa yhteisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuntuu vaikeutuvan. Samalla käsissämme on suuria haasteita ilmastonmuutoksesta pandemiaan.

Kykymme ratkaista yhteisiä ongelmia on tärkeä osa demokratiaa. Kyse on ihmiselle luontaisesta tavasta vaikuttaa elämänsä edellytyksiin: ratkaisemalla ongelmia yhdessä määrittelemme elämisen ehtoja itse sen sijaan, että luovuttaisimme tämän vallan jonkun muun käsiin. Meille on myös vaikeaa toteuttaa muiden valmiita ratkaisuja.

Ongelmia voidaan ratkoa yhteistoiminnallisilla menetelmillä monenvälisesti neuvotellen. Tämä tarkoittaa ratkaisujen etsimistä vapaaehtoisissa prosesseissa, joissa on yhteisesti rakennetut pelisäännöt ja tietopohja sekä konkreettiset tavoitteet. Mukaan tarvitaan asianmukaiset osalliset ja ryhmän toimintaa ohjaava, osaava fasilitaattori ja mielekäs mandaatti suhteessa viralliseen päätöksentekoon.

Yhteistoiminnalliset prosessit sopivat sinne, missä yksittäinen organisaatio tai sektori ei pysty ratkaisemaan ongelmaa ja toteuttamaan ratkaisua ilman muiden aktiivista tukea. Lisäksi ongelmien on oltava riittävän ”kypsiä” – ideologiset vastakkainasettelut tai avoimet oikeudelliset konfliktit eivät sellaisinaan istu ongelmanratkaisun kohteiksi.

Olemme tutkineet yhteistoiminnallisten menetelmien mahdollisuuksia strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Core-hankkeessa keskittyen ympäristöpäätöksenteon kysymyksiin. Kokeiluja on Suomessa vasta vähän, mutta hankkeen perusteella voimme todeta, että yhteistoiminnallisilla prosesseilla olisi käyttöä monissa tilanteissa, joissa eri toimijat ja näkemykset risteävät. Tällaisia ovat vaikkapa uusien teknologioiden käyttöönotto, ilmastoratkaisujen toimeenpano, vesivarojen ja maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen, reilun siirtymän haasteet tai liiketoiminnan vastuullisuuden varmistaminen.

Kohteen mittakaava voi vaihdella kansallisesta poliittisesta prosessista alueellisiin tai paikallisiin kysymyksiin. Prosessin tavoitteena voi tilanteesta riippuen olla joko konfliktin käsittely tai eri toimijoiden voimavarojen yhdistäminen.

Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun logiikka eroaa keskustelua ja dialogia painottavista demokratian malleista olennaisella tavalla – sen ytimessä on keskustelun sijaan laadukas neuvottelu. Keskustelu ja dialogi lisäävät yhteistä ymmärrystä ilman ratkaisun pakkoa, mutta neuvottelu synnyttää yhteisen ratkaisun, jonka toteuttamiseen osapuolet voivat sitoutua.

Ennakoiva suunnittelu ja avustaminen eli fasilitointi ovat olennaisia keinoja tukea neuvottelun laatua. Ne voivat myös edistää sovinnollisuutta osapuolten välillä.

Neuvotteleminen ei kuulu vain vallan kabinetteihin. Yhä yksilökeskeisemmässä ja hajautuneemmassa maailmassa tarvitsemme uusia keinoja ymmärtää toisiamme paremmin ja tapoja rakentaa konkreettisia yhteisiä ratkaisuja.

Olemme jo heränneet huomaamaan rakentavan julkisen keskustelun ja dialogin arvon vihapuheen ja polarisaation vastalääkkeinä. Seuraavaksi voisimme opetella paremman neuvottelemisen ja yhteisen ongelmanratkaisun taitoja sekä hyödyntää näitä päätöksenteon ja toimeenpanon tukena.

Lasse Peltonen ja Rauno Sairinen

Peltonen on ympäristökonfliktien hallinnan professori ja Sairinen ympäristöpolitiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.

