Mielenosoituksista on tärkeää uutisoida

Jos valtavirtamedia on mielenosoituksista hiljaa tai raportoi niistä vähättelevästi, se entisestään lisää mielenosoittajien kokemaa epäluottamusta valtavirtamediaa kohtaan.

Eva Werner kommentoi (HS Mielipide 8.2.), että median ei pitäisi uutisoida mielenilmauksista. Tämä on nähdäkseni erittäin huono idea, jonka toteuttaminen lisäisi yhteiskunnallista epävakautta.

Monet mielenilmauksiin osallistujat eivät juurikaan luota valtavirtamediaan. He kokevat, että heidän edustamaansa näkemystä ei riittävästi kuulla, että se ilmaistaan virheellisesti tai että se jopa sensuroidaan. Jos mielenosoittajat kokisivat, että heidän yhteiskunnalliset mielipiteensä ovat esillä muutenkin, suurin osa heistä ei vaivautuisi jalkautumaan kaduille.

Jos valtavirtamedia on mielenosoituksista hiljaa tai raportoi niistä vähättelevästi, se entisestään lisää mielenosoittajien kokemaa epäluottamusta valtavirtamediaa kohtaan. Ja koska valtavirtamedia kytkeytyy läheisesti vallitsevaan yhteiskunnalliseen järjestykseen, epäluottamus valtavirtamediaa kohtaan liittyy yleiseen yhteiskunnalliseen epäluottamukseen.

Luottamus on demokraattisen yhteiskuntamme peruspilareita. Luottamus taas vaatii kokemusta siitä, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Siksi on tärkeää, että rauhanomaisilla mielenosoittajilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Eeva Tolonen

Vantaa

