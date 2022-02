Alueellista koskemattomuutta ei voida muuttaa väkivalloin. Yhteinen päättäväisyytemme on tehokkain tapa vastata Venäjän aggressioon.

Maailma seuraa, kuinka Venäjä suuntaa toistuvasti provosoimattomia hyökkäyksiä Ukrainaan. Yhdysvallat pysyy liittolaistensa ja kumppaniensa rinnalla tukien demokratiaa. Teemme tämän yhdessä, kuten ulkoministeri Antony Blinken on korostanut: Yhdysvallat ei neuvottele Euroopan asemasta ilman Eurooppaa, eikä Ukrainan asemasta ilman Ukrainaa.

Kahden viime vuosikymmenen aikana Venäjä on tunkeutunut kahteen naapurimaahansa, sekaantunut muiden valtioiden vaaleihin, käyttänyt kemiallisia aseita salamurhiin, ottanut kaasutoimitukset poliittiseksi työkalukseen ja rikkonut kansainvälisiä aserajoitussopimuksia.

Suomella on omakohtaista kokemusta Venäjän haitallisesta sekaantumisesta, ja tästä on tuoreita esimerkkejä. Vuosina 2015–2016 Venäjä käytti Suomeen päästettyjä turvapaikanhakijoita aseenaan. Vuonna 2018 venäläisomisteisen Airiston helmi -yhtiön toiminta Turun saaristossa johti laajaan viranomaisoperaatioon. Viime syksynä Venäjä ilmoitti äkisti lopettavansa raakapuun kuljetukset Saimaan kanavassa. Nämä eivät ole hyvän naapurin tekoja.

Venäjän vaarallinen ja epävakautta lisäävä toiminta jatkuu Ukrainan-vastaisella rajalla. Sinne kootut yli sadantuhannen sotilaan joukot uhkaavat Ukrainaa ja koko Eurooppaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää virheellisesti Ukrainaa Venäjän voiman lisäämisestä alueella, sillä Ukrainan asevoimien suuntaus on ollut koko ajan puolustuksellinen. Toisin kuin Venäjä, Ukraina on kunnioittanut Minskin sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan, joilla pyrittiin varmistamaan tulitauko Donbassin alueella. Mutta Putin pelkää, että demokratian arvot murentavat entistä pahemmin hänen otettaan vallasta.

Kuten ulkoministeri Blinken totesi Berliinissä tammikuun 20. päivänä, tässä on paljon pelissä. Sekä Yhdysvallat että Suomi ovat sitoutuneita periaatteisiin, jotka pitävät yllä kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Rajoja ja alueellista koskemattomuutta ei voida muuttaa väkivalloin. Jos Venäjän sallittaisiin tunkeutua vielä syvemmälle Ukrainaan, valtioille ympäri maailman lähetettäisiin viesti, että nämä periaatteet ovat uhrattavissa.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat voimakkaasti torjuneet Putinin uhkavaatimukset, joihin kuuluu Naton laajentumisen rajoittaminen – joka on suora haaste Suomen suvereniteetille.

Asiasta kysyttäessä ulkoministeri Sergei Lavrov on vastannut, että Venäjä kunnioittaa Suomen suvereniteettia. Hänen johtamansa ulkoministeriö kuitenkin varoittaa, että Suomen liittymisellä Natoon olisi vakavia sotilaallisia ja poliittisia seurauksia ja se vaatisi Venäjältä vastatoimia.

Suomen poliittinen johto on puhunut jännitteiden lievittämisen ja rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Yhdysvallat on samoilla linjoilla ja yhtyy Suomen vetoomukseen diplomatian puolesta. Ystävillämme Suomessa on paljon kokemusta monenkeskisestä diplomatiasta, ja heillä on hyvin tärkeä rooli näissä ponnisteluissa. Yhteinen päättäväisyytemme on tehokkain tapa vastata Venäjän aggressioon.

Yhdysvallat, Nato, Euroopan unioni ja Etyj ovat neuvotelleet tauotta korkeimmilla diplomaattisilla tasoilla. Yhdysvallat pitää tiukasti kiinni keskeisistä periaatteistaan ja on yhdessä liittolaistensa ja kumppaniensa kanssa tehnyt esityksiä yhteisymmärrykseen pääsemiseksi Venäjän kanssa.

Jos Venäjä kuitenkin tunkeutuu syvemmälle Ukrainaan, Yhdysvallat on kumppaneineen ja liittolaisineen valmis määräämään Venäjälle laajamittaisia seurauksia, kuten G7-maat, Euroopan unioni ja Nato ovat vahvistaneet. Kyse olisi huomattavista pakotteista, jollaisia ei ole käytetty aiemmin. Tarvittaessa vahvistamme myös Naton ja Ukrainan puolustusta, ja juuri sitä Putin ei ole omien sanojensa mukaan halunnut.

Venäjän Ukrainaan suuntaama uhka kohdistuu demokratian arvoihin kaikkialla maailmassa. Yhdysvaltojen ja Suomen on seisottava yhdessä Ukrainan rinnalla, jotta voimme taata vapaan ja vakaan Euroopan ja suojella demokratioita kaikkialla maailmassa.

Ian Campbell

Kirjoittaja on Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystön asiainhoitaja.

