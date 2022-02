Tuottajien heikon neuvotteluaseman seurauksena tuotannossa tapahtuneita kustannusnousuja ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin.

Maatalouden heikko kannattavuus, kustannusten nousu ja tulojen romahtaminen ovat herättäneet kiivasta keskustelua maatalouspolitiikan toimivuudesta ja ruokamarkkinoiden reiluudesta. Tuottajien heikon neuvotteluaseman seurauksena tuotannossa tapahtuneita rajuja kustannusnousuja ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin (HS 3.2.).

Suomen ruokamarkkinoilla vallitsee epätäydellinen kilpailu, jossa vähittäiskaupalla on määräävä markkina-asema. Kaupan vahva markkina-asema on mahdollistanut sen, että kauppa on saanut siirrettyä omat kustannusten nousunsa ruoan kuluttajahintoihin. Maatalous ja elintarviketeollisuus eivät ole siinä onnistuneet. Maataloustuottajien neuvotteluvoima ruokaketjussa on erityisen heikko, koska heitä on paljon ja he ovat hajallaan.

Suomalainen maataloustuotanto ei ole käynnissä olevan kustannuskriisin vuoksi romahtamassa, eikä suomalaisten ruokahuolto ole lähitulevaisuudessa uhattuna. Kustannuskurimuksen jatkuminen voi kuitenkin panna osan tiloista polvilleen. Ongelmana on, että kannattavuus maataloudessa on jatkunut jo pitkään vaatimattomana ja investoinnit on tehty pitkälti lainarahalla sekä tukien turvin. Monilla tiloilla taloudelliset puskurit on siten heikkojen vuosien aikana syöty.

Aiemmissa vastaavissa kustannus- ja kannattavuuskriiseissä tuottajat ovat reagoineet varsin laiskasti hintasuhteiden muutoksiin. Tuotantoa on jatkettu lähes entiseen malliin kannattavuuden heikentymisestä huolimatta. Ruokaketjun muissa lenkeissä on voitu laskea sen varaan, että tuottajat jatkavat tuotantoa ja pärjäävät erilaisten tukien varassa.

Maataloudelle maksettavat tuet pitävätkin osaltaan yllä kotimaista tuotantoa ja toimivat samalla tilojen taloudellisena turvaverkkona. Noin kolmasosa maatalouden keskimääräisestä liikevaihdosta koostuu erilaisista tuista. Osa tuesta valuu väistämättä ketjussa eteenpäin aina kuluttajille saakka, osa tuotantopanosten ja -välineiden kuten pellon hintoihin.

Päivittäistavarakauppa oy:n toimitusjohtajan Kari Luodon ehdotus (HS Mielipide 8.2.) kustannuskriisin hoitamisesta kertaluontoisella korvauksella ei ratkaisisi itse pääongelmaa. Alkutuotannon neuvotteluaseman parantaminen edellyttäisi tuottajien keskinäisen kaupallisen edunvalvonnan vahvistamista.

Tuottajien pitäisi päästä yhdessä sopimaan tuotteiden myyntihinnoista tai myytävistä määristä. EU-lainsäädäntö sallii jo nykyisin tuottajien yhteistyön ja tarjonnan keskittämisen tuottajaorganisaatiokonseptin kautta, vaikka tällainen ”myyntikartelli” on normaalin kilpailupolitiikan periaatteiden vastainen. Tähän mahdollisuuteen olisi tuottajapuolella tartuttava.

Jyrki Niemi

maatalouspolitiikan tutkimusprofessori

Luonnonvarakeskus (Luke)

