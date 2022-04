Nyt on aika panostaa tekstiilien kierrätyksessä tarvittavien uusien ratkaisujen ja investointien toteuttamiseen.

Viime vuoden lopulla hyväksytty uusi jäteasetus edellyttää tekstiilijätteen erilliskeräyksen järjestämistä ympäri Suomen vuodesta 2023 lähtien. Tämä velvoite on Euroopan unionin piirissä kunnianhimoinen, sillä EU edellyttää tekstiilijätteen erilliskeräystä kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2025 alusta alkaen.

Suomi on siis edelläkävijä, ja nyt on aika panostaa tekstiilien kierrätyksessä tarvittavien uusien ratkaisujen ja investointien toteuttamiseen.

Suomessa on tehty pitkään työtä tekstiilien keräys-, käsittely- ja kierrätysratkaisujen kehittämiseksi, ja monin paikoin erilliskeräys on käynnistymässä jo ennen määräaikaa. Vuoden alussa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tekstiilikeräys esimerkiksi laajeni kymmeneen kauppakeskukseen pääkaupunkiseudulla. Se mahdollistaa myös käyttökelvottomien vaatteiden ja kodintekstiilien toimittamisen kierrätykseen.

Tekstiilijätteen keräys ei kuitenkaan vielä yksin ratkaise alaan liittyviä ympäristöhaasteita tai takaa kiertotalouden mukaista toimintaa. Toistaiseksi tekstiilijätteen hyödyntäminen uusien tekstiilituotteiden raaka-aineeksi on mahdollista vain tiettyjen kuitujen, kuten puuvillan, kohdalla. Muiden kuitujen erotteluun ja jatkohyödyntämiseen tekstiilituotteiden raaka-aineena tarvitaan vielä uusia ratkaisuja. Ominaisuuksiensa puolesta tekstiilit soveltuvat hyödynnettäviksi myös monissa muissa käyttötarkoituksissa kuin pelkästään tekstiilinä.

Suomi on noteerattu kansainvälisesti vastuullisuuden edelläkävijänä. Globaali tekstiiliala odottaa mielenkiinnolla täällä kehitettyjä uusia ekologisia kuituinnovaatioita. Näiden rinnalle tarvitaan edelleen uusia ratkaisuja erilliskerättyjen tekstiilien käsittelyyn sekä erilaisten kierrätyskuitujen hyödyntämiseen.

Erityisesti kaivataan uusia rohkeita innovaatioita ja kokeiluja poistotekstiilistä jalostetun kierrätyskuidun käyttökohteiksi. Jo nyt poistotekstiilejä on hyödynnetty esimerkiksi puutarhakalusteiden valmistuksessa, rakentamisessa käytettävissä paneeleissa sekä erilaisissa komposiiteissa.

Teollisen mittakaavan ratkaisuiden löytämiseen tarvitaan kuitenkin edelleen tutkimus- ja kehitystyötä. Tekstiilialan yrityksissä on myös investoitava tuotantolinjoihin siten, että valmistuksen aikana syntyvä ylijäämämateriaali saadaan ohjattua tehokkaasti hyödynnettäväksi.

Jatkuvan kehitystyön rinnalla meidän tulee olla ylpeitä olemassa olevasta osaamisesta, joka on kyettävä skaalaamaan kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Suomen profiloitumista kiertotalouteen perustuvan tekstiilisektorin keskittymänä on aktiivisesti edistettävä Euroopan unionissa. Samanaikaisesti on pyrittävä varmistamaan, että poistotekstiiliä raaka-aineena hyödyntävät kuituyritykset saavat riittävän määrän laadukkaasti käsiteltyä poistotekstiiliä käyttöönsä. Suomen kotimarkkina ei tähän yksin riitä. Suomen profiloituminen EU:n sisällä tekstiilien kierrätyskeskittymänä tarjoaisi erinomaisen pohjan koko tekstiilialan arvoketjun ja myös muiden uusien kotimaisten valmistusketjujen syntymiseen poistotekstiilien ympärille.

Tekstiili- ja muotiala on parhaillaan voimakkaassa, maailmanlaajuisessa rakennemurroksessa. Muutos tarjoaa Suomelle valtavasti mahdollisuuksia.

Alan arvoketjut ja koko toimiala tulisikin nopeasti ottaa elinkeino- ja innovaatiopoliittisten toimenpiteiden kohteeksi. Tekstiili- ja muotialasta voidaan rakentaa mielenkiintoinen ja monipuolinen kuidusta loppukäyttäjälle -kehittämiskokonaisuus, joka tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää kasvua, vientituloja ja työpaikkoja Suomeen.

Vain näin toimien pystytään varmistamaan, että kerätty poistotekstiili päätyy täysimääräisesti hyödynnettäväksi. Näin Suomi myös säilyttää paikkansa tekstiilien kiertotalouden kärkimaana ja kykenee jatkossa viemään maailmanmarkkinoille tekstiilien kiertotalousratkaisuja sekä vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja tekstiilejä ja vaatteita.

Satumaija Levón ja Marja-Liisa Niinikoski

Levón on vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija ja Niinikoski toimitusjohtaja Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä.

