Parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportti julkaistiin 9. helmikuuta. Työryhmän linjaamat muutosehdotukset nykyiseen vaalirahoituslainsäädäntöön ovat periaatteellisesti merkittäviä ja toteutuessaan parantavat olennaisesti valvonnan edellytyksiä.

Yksi kriittisimpiä muutoksia lainsäädäntöön olisi, että jatkossa vaalikampanjalle suuria lainoja antaneiden tahojen nimet tulisi julkistaa. Nykyisen lainsäädännön mukaan vaalikampanjalle lainaa antanutta tahoa ei tarvitse julkistaa, vaikka laina olisi huomattavakin, eikä tähän kohdistu määrällisiä rajoituksia. Se on käytännössä mahdollistanut vaalirahoituslain kiertämisen ja merkittävien tukijoiden piilottamisen julkisuudelta.

Työryhmä päätyi esittämään lainsäädäntöön valmisteltavaa muutosta, jonka kautta vaalikampanjalle 1 500 euroa (kuntavaaleissa 800 euroa) ja sitä suurempia lainoja antaneiden nimet tulisi julkistaa. Mikäli lainanantaja olisi rahoituslaitos, riittäisi tieto, että kyseessä on rahoituslaitoksen antama laina. Lainsäädännön päivittäminen edellä mainitulla tavalla poistaisi räikeimmän mahdollisuuden kiertää lakia sekä toisi lainat poliittisen toiminnan rahoitusmuotona paremmin samalle linjalle muiden vaalirahoitusta koskevien euromääräisten rajoitusten kanssa.

Toinen merkittävä aukko vaalirahoituslaissa on nykytilanteessa se, ettei Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ole oikeuksia saada lisätietoja kampanjaan tukea antaneilta ja kampanjalle palveluita tai tuotteita toimittaneilta tahoilta. VTV on lähes täysin ehdokkaan ilmoittamien tietojen varassa tilanteissa, joissa on syytä epäillä ehdokkaan vaalirahoitusilmoituksen olevan olennaisilta osin virheellinen tai puutteellinen.

Tämä on merkittävä este valvonnan tehokkaalle toteutumiselle. Se on myös osaltaan luonut tilanteen, jossa yksittäisellä mediayhtiöllä voi olla paremmin tietoa ehdokkaan vaalikampanjan suuruudesta kuin valvovalla viranomaisella. Vaalityöryhmä linjasikin, että se pitää tarpeellisena, että VTV:n oikeutta saada vertailutietoja kampanjaan tukea antaneilta ja palveluita ja tuotteita toimittaneilta selvitetään.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat jo vuosia sitten kiinnittäneet huomiota VTV:n rajallisiin tietojensaantioikeuksiin. Nyt jos koskaan on huolehdittava, että tämä olennainen heikkous lainsäädännössä tulee korjatuksi hallitusohjelmassa linjatulla tavalla ja VTV saa pyytää tietoja ehdokkaan vaalirahoituksesta kolmansilta osapuolilta.

Jonna Carlson

ylitarkastaja, vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto

