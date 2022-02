Häkkivarastojen rakenteiden tulisi esimerkiksi olla sellaiset, että niitä muuntelemalla rakentuvat lepotilojen kerrossängyt ja muut tarvittavat suojautumisvaiheen rakenteet.

Väestönsuojelun tarkoituksena on turvata siviiliväestöä sotien tai vastaavien aseellisten selkkausten aikana. Väestönsuojelu on Geneven sopimusten alainen kansainvälinen säädös.

Väestönsuojeluun varaudutaan muun muassa rakentamalla väestönsuojia. Pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee rakentaa yli 1 200 neliömetrin suuruiseen asuinrakennukseen.

Normaalioloissa väestönsuoja on usein harrastustilana ja useimmin varastona, häkkikomeroina. Kun tilanne edellyttää suojan käyttökuntoon laittamista, asiasta annetaan viranomaismääräys. Suoja on laitettava suojautumiskuntoon viimeistään 72 tunnin kuluessa määräyksestä.

Asukkaat ja kiinteistön muut käyttäjät valmistelevat suojan käyttökuntoon etukäteen nimetyn väestönsuojan hoitajan opastuksella.

Häkkikomerot tyhjennetään asuntoihin, suojan ilmanvaihtolaitteisto valmistellaan käyttökuntoon, suojateltta ja kuivakäymälät kootaan, vesisäiliöt täytetään ja suojaan tulijoita opastetaan. On tarkistettava monia yksityiskohtia ja sovittava suojautujien kesken tehtävistä ja työvuoroista.

Ilman tarkkaa, ennalta laadittua väestönsuojan käyttöönottosuunnitelmaa tästä kaikesta saadaan kolmessa vuorokaudessa aikaan melkoinen hässäkkä. Perheillä on paljon järjesteltävää kriisitilanteessa myös omissa asioissaan.

Häkkivarastoiksi rakennettu tila tai harrastetila ei sovellu myöskään sellaisenaan väestönsuojakäyttöön, vaikka se on varustettu muuten määräysten mukaisin laittein ja varustein. Asetuksen mukaan mitoitetussa, tavanomaisessa asuinkiinteistön väestönsuojassa on 0,75 neliömetriä henkilöä kohden. Häkkikomerot on pääosin purettava ja tilankäyttö suunniteltava uudelleen.

Tilassa tulee jakaa toisistaan ainakin lepotilat, oleskelutilat, ensiapu- ja ruokailupaikka sekä paikat puhtaalle vedelle, kuivakäymälöille ja jätteille. Lapset ja liikuntarajoitteiset on myös huomioitava.

On ihmeellistä, että väestönsuojia ei suunnitella väestönsuojiksi. Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma olisi saatettava lainsäädännöllä rakennuksen suunnittelijaa velvoittavaksi ja sen pitäisi olla valmis rakennusta haltijalle luovutettaessa.

Häkkivarastojen rakenteiden tulisi olla sellaiset, että niitä muuntelemalla rakentuvat lepotilojen kerrossängyt ja muut tarvittavat suojautumisvaiheen rakenteet. Kaikki muunteluun tarvittava pitäisi olla valmiina. Kriisitilanteessa tarvikkeiden ja varusteiden saatavuudessa saattaa olla ongelmia.

Ammattimainen suunnittelu ja sen mukaiset harkitut rakenteet olisivat pieni lisäkustannus kiinteistön koko hinnasta. Väestönsuojasta pitäisi saada oikeasti toimiva ja luottamusta herättävä suoja.

Oletko muuten tutustunut kiinteistösi pelastussuunnitelmaan ja onko se ajan tasalla? Sisältääkö se väestönsuojan käyttöönottosuunnitelman? Haaste 112-päivään!

Esko Koistinen

tekniikan lisensiaatti, Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.