Suurin ongelma on se, että asukasvalinnassa ei noudateta tarveharkintaa.

Helsingin Sanomissa on ollut juttuja hitas-arpajaisista sekä myös pääkirjoitus asiasta (7.2.). Kimmokkeena on toiminut Jätkäsaareen rakennettavan hitas-kohteen kova kysyntä. Arvostelua ovat esittäneet eniten samat poliittiset tahot, jotka ovat vesittäneet vuosien saatossa hitasia ja tehneet siitä huonosti toimivan järjestelmän.

Hitas-asuntojen hintoja kaupunki ei subventoi. Tontin vuokra on ollut vähän edullisempi kuin kovan rahan asuntotuotannossa. Tämäkin etu on nyt poistumassa. Hitas-asuntojen edullisemmat hinnat selittyvät asetetuilla enimmäishinnoilla ja rakentamisen kilpailuttamisella. Urakoitsijat ovat joutuneet tinkimään katteistaan.

Kaupunki on myynyt tontteja kovan rahan tuotantoon ja vuokrannut niitä säädeltyyn Ara- ja hitas-tuotantoon. Tontin omistajille taloudellinen hyöty tontin arvon noususta alkaa juosta sinä päivänä, kun asunnot ostetaan. Säädellyssä tuotannossa kaupunki saa tonttivuokrissa hyvän tuoton. Lisäksi tonttien arvoa, jonka perusteella vuokra määräytyy, korotetaan säännöllisin väliajoin. Onko niin, että kaupunki lahjoittaakin arvonnousun myymällä tonttejansa vapaarahoitteiseen tuotantoon, mutta rahastaa tontteja vuokraamalla loputtomasti?

Ajatus siitä, että tuki kohdennetaan tuen tarpeessa oleville asukkaille eikä tuotantoon, on teoriassa oikeansuuntainen, mutta käytännössä toimimaton. Yhteiskunnan tukemassa ara-tuotannossa tuotantotuki on jo poistettu. Jäljellä on vain korkosuojaus ja valtion myöntämä täytetakaus. Kun tuotantotuki on poistettu ja siirrytty asumistukeen, poliittinen keskustelu velloo nyt sen ympärillä, että asumistukea maksetaan aivan liian paljon. Sitä vaaditaan leikattavaksi.

Nykyisessä hitas-järjestelmässä on useita puutteita, jotka vaativat korjaamista. Suurin ongelma on se, että asukasvalinnassa ei noudateta tarveharkintaa. Asunnot pitäisi kohdentaa ensi sijassa lapsiperheille sekä tulot ja varallisuus huomioiden. Näin myös pieni- ja keskituloisilla olisi mahdollisuus hankkia omistusasunto Helsingistä. Toinen suuri ongelma on se, että asuntojen jälleenmyyntihinta on sidottu täysin markkinahintamuutoksiin. Se on tehnyt hitas-asunnoista mielenkiintoisen myös asuntosijoittajille.

Hitas-asuntojen kova kysyntä osoittaa, että järjestelmää tarvitaan, mutta sen puutteet on korjattava.

Kalervo Haverinen

Helsinki

