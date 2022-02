Jos uudistus jää pikkuviilaukseksi, välttämätön jousto toteutuu jatkossakin ”tulkinnan tietä”. Se rapauttaa sääntöjen merkitystä.

EU on kyennyt uudistamaan talouspolitiikan toimintatapoja vain kriiseissä. Se johtuu tavoitteiden ristiriitaisuudesta. Etelä-Euroopan maat ovat halunneet lievennyksiä velkaantumista rajoittaviin finanssipolitiikan sääntöihin ja enemmän yhteisvastuullista talouspolitiikkaa niiden talouskehitystä tukemaan. Pohjoisen Euroopan maiden kannat ovat olleet päinvastaiset.

Säännöistä huolimatta useat valtiot ovat velkaantuneet niin, että niiden kyky tukea taloutta taantumissa on jäänyt heikoksi ja osin maksukykykin kyseenalaiseksi. Globaalissa finanssikriisissä ratkaisuksi tulivat ehdollisen rahoitustuen järjestelmät, kuten Euroopan vakausmekanismi (EVM) ja Euroopan keskuspankin (EKP) lupaus valtion lainojen ostoista euroalueen yhtenäisyyden varmistamiseksi. Koronakriisissä päätettiin EKP:n massiivisista valtionlainojen ostoista ja uudesta yhteiseen velkaan perustuvasta elpymisrahastosta, ja epärealistisen tiukat vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämärajoitukset siirrettiin hyllylle.

Kriisit ovat vieneet Etelä-Euroopan toivomaan suuntaan: tosiasiassa vähän sitoviin sääntöihin ja suurempaan yhteisvastuuseen.

Euroopan talous on toipunut hyvin koronakriisistä. Politiikan normalisointi ja periaatteiden arviointi on nyt ajankohtaista. Nykyiset säännöt eivät ole uskottavia, ylivelkaantumista ei saada kuriin, ja kriisitilanteissa on vain huonoja vaihtoehtoja.

Ranska ja Italia ovat nostaneet tavoitteeksi vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen lisäväljentämisen ja elpymisrahaston kaltaisen yhteisen finanssipoliittisen kapasiteetin vakinaistamisen. Pohjoisen Euroopan maat eivät ole aikeista innostuneet.

Muiden pohjoisten maiden tavoin Suomi on painottanut sopimuksen parempaa toimeenpanoa ja markkinakurin edellytysten parantamista. Sopimuksen sääntöjä voidaan yksinkertaistaa mutta ei olennaisesti muuttaa, eikä elpymisrahastoa voida vakinaistaa. Nämä maat, kuten ilmeisesti myös Ranska, haluavat välttää perussopimusten avaamista.

Pohjoisten maiden tavoitteet ovat perusteltuja. Pidättyvä suhtautuminen uudistuksiin sisältää kuitenkin riskin, että toimintatavat jäävät kunnolla uudistamatta kohtuullisen rauhallisena aikana, kun sääntöjen toimeenpanon vahvistamisesta ja paremmasta kriisinhallintakyvystä voitaisiin päättää ilman paniikkireaktioita markkinoilla. Olennaista olisi lisätä valtioiden velkajärjestelyjen uskottavuutta muun muassa rajoittamalla pankkien valtionpaperisijoituksia. Yhteisymmärrystä tästä tuskin kuitenkaan syntyy ilman vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen sisältöjen muokkaamista realistisemmiksi.

Jos uudistus jää pikkuviilaukseksi, välttämätön jousto toteutuu jatkossakin ”tulkinnan tietä”, joka rapauttaa entisestään sääntöjen merkitystä, ja seuraava kriisi kohdataan ilman kykyä käsitellä valtionvelkaongelmia hallitusti. Silloin saatetaan päätyä uuteen yhteisvelkaa lisäävään elpymisrahastoratkaisuun ja EKP:n tukitoimiin, jotka entisestään venyttävät sen vastuuta rahapolitiikan tavoitteiden kannalta arveluttavalla tavalla. Se ei ole Suomen tai ylipäätään Euroopan etu.

Pohjoisten maiden tulisikin tavoitella laajempaa uudistusta, joka yhdistää vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen väljentämisen uskottavampiin sanktioihin, kykyyn toteuttaa velkojen uudelleenjärjestely ja EVM:n parempaan valmiuteen turvata velkakestävien maiden rahoitus kriisioloissa.

Uudistuskokonaisuus vaatisi luultavasti 60 prosentin velkarajan korvaamista esimerkiksi 100 prosentin rajalla perussopimuksen liitteessä, muttei artiklojen muutosta. Kyse ei olisi kansallisesta finanssipoliittisen vastuun heikentämisestä, vaan sen nykyistä uskottavammasta toteuttamisesta

Isosta uudistuksesta sopiminen on toki vaikeaa. Ensimmäinen askel olisi vakuuttaa Saksa uudistuksen tarpeellisuudesta. Kun Suomella on maine vastuullisen finanssipolitiikan toteuttajana, Saksan päättäjien voisi olettaa harkitsevan Suomen ehdotuksia vakavasti. Suomen kannattaisi olla asiassa aktiivinen, vaikka onnistumisesta ei takeita olekaan.

Vesa Vihriälä

Kirjoittaja on työelämäprofessori Helsingin yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.