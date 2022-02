Kelassa on tunnistettu nykyisen, palveluntuottajien kilpailutukseen perustuvan järjestelmän riskit.

Nimimerkki Fysioterapeutti kirjoitti (HS Mielipide 10.2.) liikuntavammaisen asiakkaansa puolesta, että asiakas jäi ilman etukäteen tilattua Kela-taksia eikä päässyt palvelukeskukseen sovitulle intervallijaksolle. Pahoittelemme asiakkaalle aiheutunutta kohtuutonta haittaa.

Peruslähtökohta on, että jokainen ennalta tilattu Kela-taksimatka tulee hoitaa tilauksen mukaisesti.

Kela-taksin palveluntuottajana asiakkaan tapauksessa toiminut Taksi Helsinki oy on menetellyt Kelan kanssa tehdyn sopimuksen vastaisesti. Taksi Helsingin olisi pitänyt ottaa asiakkaaseen etukäteen yhteyttä ja järjestää asiakkaalle korvaava invataksikuljetus muualta. Korvaavan kuljetuksen kustannukset maksaa palveluntuottaja täysimääräisesti. Asiakas ei maksa tällöin edes omavastuuosuutta.

Kela kantaa huolta Kela-taksijärjestelmän toimivuudesta ja suhtautuu palautteeseen vakavasti. Kelassa on tunnistettu nykyisen, palveluntuottajien kilpailutukseen perustuvan järjestelmän riskit. Kilpailutus, jota Kela on nyt joutunut tekemään, ei välttämättä sovellu asiakkaille elintärkeisiin kuljetuksiin. Tästä syystä Kela on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle siirtymistä palveluntuottajien rekisteröintimenettelyyn, jossa Kela-taksien matkoista maksettava korvaustaso määräytyisi valtioneuvoston asetuksessa antaman taksan mukaan.

Reija Jääskeläinen

osaamiskeskuksen päällikkö

Riikka Palomäki

etuuspäällikkö

Kela, terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

