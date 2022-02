Olemme maksaneet liian kauan ruuasta liian alhaista hintaa.

Jo vuonna 2010 Worldwatch-instituutin Maailman tila -raportti antoi synkän kuvan maapallomme selviytymis­mahdollisuuksista. Keskeinen viesti oli, että entistä useammalla ihmisellä on entistä enemmän rahaa ostaa entistä turhempaa roinaa. Ja siinä vaiheessa unohtuu ympäristöarvot ja suhteellisuudentaju siitä, mihin ihmisellä on pitkällä aikavälillä varaa tai mikä on välttämätöntä ja mikä ei.

Maailmasta on loppumassa ruoka sadan seuraavan vuoden aikana – optimistisesti nähtynä. Ainoa jännittämisen aihe on, loppuuko ensin ruoka vai puhdas vesi. Seurauksena on ruoan hinnannousu, josta on jo saatu viitteitä. Suunta on oikea, sillä olemme liian kauan maksaneet ruoasta liian alhaista hintaa.

Suomalaisen kotitalouden keskimäärin ruokaan käyttämä osuus tuloistaan on ollut jatkuvasti aleneva ja nyt enää runsaat kymmenen prosenttia. Samalla ruokahävikki on kasvanut.

Ruoan hinnannousu lihottaa prosenttikatteilla pelaavia kaupan keskusliikkeitä ja elintarvikkeiden tuojia. Kaupat tekevät valtaosan voitoistaan elintarvikkeilla ja myyvät valtavat määrät ei-välttämätöntä tavaraa mitättömillä katteilla.

Kaiken tämän maksajina ovat ruoan raaka-aineen tuottajat heikon kannattavuuden myötä. Toki saamaton elintarviketeollisuus on suuri syyllinen siinä välissä, kun se ei kykene pitämään puoliaan kaupan suuntaan.

Jo ennestään huimassa laukassa ollut maatalouden tuotantokustannusten nousu lähti viime vuonna aivan uuteen lentoon. Moni tuotantopanos maksaa nyt sata prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Miten tämän näkyy tuottajahinnoissa? Ei mitenkään. Kiinnostaako aidosti ketään? Eipä juuri.

Johonkin tässä maassa rahaa riittää, mutta ruoka, sen pitää olla halpaa ja sen tuottajan tulee elää pelkällä kiitoksella.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.