Kaksi Helsingin yliopiston opiskelijaa korosti (HS Mielipide 11.2.) etäopetuksen sopivuutta yliopistoon. Etäopetus onkin oivallista, kun pitää opettaa asioita ja osaamista. Se ei sovellu siihen, että opetetaan ymmärtämään.

Viime vuosikymmenten aikana yliopistoja on kammettu pois tieteestä kohti käytännöllisten työelämätaitojen eli osaamisen välittämistä. Erityisesti elinkeinoelämä on ollut tässä 1990-luvulta lähtien äärettömän aktiivinen.

Duaalimallin mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävä on tuottaa osaavaa työvoimaa eli välittää jo olemassa olevaa tietoa ja osaamista. Yliopiston tehtävä on kasvattaa uusia tieteilijöitä kohtaamaan tuntemattomia tulevaisuuden ongelmia. Silloin ei opeteta tietoa ja osaamista kuin aivan marginaalisesti.

Yliopiston perusidea on kommuuni. Totuus, tieto ja tiede on aina hämärä asia, kuten koronaviruspandemian yhteydessäkin jopa yleisö on päässyt kokemaan. Siksi ei pidä uskotella, että sitä voisi opettaa kirjeopistossa tai etänä. Siinä pitää elää mukana.

Jukka Korpela

professori, Joensuu

