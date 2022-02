Toivotan mukavaa ystävänpäivää erityisesti sinulle, joka luet aamun lehteä yksin tai tunnet itsesi yksinäiseksi. Mielelläni kutsuisin jutustelemaan saman pöydän ääreen. Puuro on valmis, ja kahviakin on. En niinkään välitä ystävänpäivän hömpötyksistä, mutta sainpahan hyvän syyn muistaa ja muistuttaa, että yksinäisiä ikäihmisiä on Suomessa satojatuhansia.

Omassa kodissa, palvelutalossa tai hoitolaitoksessa yksin olemisen kokemus voi olla musertava elämän loppuvuosina. Kansallinen mielenterveysstrategia ehdottaa ratkaisuksi esteettömiä ympäristöjä ja yhteisöllisempiä asumismuotoja. On aika siirtyä sanoista tekoihin.

Iäkäs ystävä, tähän hätään toivon sinulle nyt ajatuksissani kaikkea hyvää.

Ari Liimatainen

geronomi, Kuopio

