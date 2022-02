Yksityisautoilu ei ole ihmisoikeus vaan ekologisesti kestämätön riippuvuussuhde.

Bensiini on kallistunut poikkeuksellista vauhtia.

Tällä hetkellä käydään kiihkeätä keskustelua yksityisautoiluun liittyvistä tankkauskuluista. Monessa puheenvuorossa kiteytyy ajatus siitä, että hallituksen tulisi tavalla tai toisella alentaa yksityisautoilun hintaa.

Käytävä keskustelu edustaa henkitoreissaan olevan elämänmuodon kuolinkamppailua. On päivänselvää, että halvan polttoaineen mahdollistamat elämäntavat ovat tulossa tiensä päähän ennemmin tai myöhemmin. Samalla tavoin turpeen poltto on loppunut ja loppumassa, koska saastuttavat elämäntavat on saatava loppumaan, jotta maapallo säilyisi jollain tavalla elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Elämäntapoja ei voida rakentaa pysyvästi halvoille polttonesteille, vaan on etsittävä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpiä ratkaisuja. Lyhytnäköinen polttonesteiden hinnannousun taloudellinen kompensoiminen ei ole todellinen ratkaisu vaan polttoaineriippuvaisen elämäntavan tekohengittämistä.

Valtiovallan ei tule tukea elämäntapoja, jotka ovat haitallisia ja kestämättömiä. Yksityisautoilu ei ole ihmisoikeus vaan ekologisesti kestämätön riippuvuussuhde. Ensiaskel riippuvuudesta parantumisessa on ongelman tunnistaminen ja sen myöntäminen.

Mikko Rosenberg

opettaja, tohtorikoulutettava

Tampere

