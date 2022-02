Apassilinnake on myös mediakriittinen elokuva.

Mari Mäkiranta ja Vesa Puuronen (HS Mielipide 11.2.) tarkastelivat lännenelokuvia kolonialismikritiikin näkökulmasta. Aiheellisella ja ajankohtaisella näkökulmalla on suuri perinne myös lännenfiktiossa itsessään James Fenimore Cooperin Viimeisestä mohikaanista alkaen.

Tuohon perinteeseen kuuluu mielipidekirjoituksessa mainittu John Fordin mestariteos Apassilinnake (1948), jossa intiaaneja kuvataan ihailevasti ja kunnioittavasti. Sen todellisuustaustana oli Little Bighornin taistelu vuonna 1876, jossa Yhdysvaltain ratsuväkeä johti everstiluutnantti George Armstrong Custer. Elokuvassa vastaava hahmo, seitsemännen ratsuväen komentaja Owen Thursday (Henry Fonda), esitetään rasistina ja militaristina, jonka johdolla tilanne päättyy katastrofiin.

Apassilinnake on paitsi kolonialismikritiikkiä myös mediakritiikkiä, vastaelokuva Raoul Walshin teokselle He kuolivat saappaat jalassa (1941), jossa Errol Flynn tulkitsi ihannoitua Custeria. Vieläkin syvällisempää mediakritiikkiä on ironisessa loppujaksossa, jossa sotahullun johtajan maine kiillotetaan. Historian tosiasiat korvaa ylevä sankarimyytti.

