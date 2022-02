Uimalan turmelemisen sijaan saunaperinne voitaisiin tuoda Seurasaareen niin, että se olisi linjassa alueen kulttuuriperimän kanssa.

Helsinki suunnittelee Seurasaareen saunaa, joka turmelisi uniikin, Helsingin vanhimman yhä käytössä olevan meriuimalan (HS 11.2.). Vuonna 1906 perustettu uimala on ainoa säilynyt esimerkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen helsinkiläisistä uimalaitoksista. Osana Seurasaaren kansanpuistoa se kuuluu Museoviraston luokittelemaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Seurasaaren uimala on koko maan mittakaavassa ainutlaatuinen julkinen tila, jossa kuka tahansa voi kesällä ilmaiseksi ja muina vuodenaikoina huokeasti uimalaa vuokraavan yhdistyksen jäsenenä päästä nauttimaan meriluonnosta rauhassa. Helsingin kahdesta naturistirannasta se on ainoa, jossa naiset ja miehet ovat eri alueilla. Alastomana uinnin mahdollisuus turvallisessa ympäristössä on varsinkin naisille ainutlaatuista. Uimalan on nähtykin olevan Yrjönkadun uimahallin ohella Helsingin viimeinen julkinen naisrauhan tyyssija.

Suunnitteilla oleva uudisrakennus ei olisi osa uimalaa vaan erillinen kaupallistettu ranta-alue, johon pääsisi vain maksua vastaan. Sauna siis lohkaisisi palan uimalasta pienentäen naisten puolta sen sijaan, että se palvelisi tai kehittäisi sitä.

Rakennustaiteen seura on selväsanainen saunahankkeesta: ”Sekä kaavamääräyksissä että kaavaselostuksessa saunan rakentamismahdollisuus on liitetty uimalatoiminnan kehittämiseen. Erillisen kaupallisen saunan rakentaminen uimalan alueelle ei ole kaavan mukaista.”

Vaikka saunahankkeen perumisesta ja vaihtoehtoisen sijainnin etsimisestä on tehty valtuustoaloite, saunahanke tuntuu etenevän virkamiesportaassa vääjäämättä.

Sauna muualla kansanpuiston alueella ei kuitenkaan ole huono idea. Esimerkiksi Pukkisaariin, joihin kaavan mukaisesti ”saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä kevyitä rakennelmia” pääsee minuutissa Seurasaaren siltaa pitkin. Voisiko ajatella, että Pukkisaarista tulisi yhden merkittävimmän suomalaisen perinteen – saunomisen – elävä museo, jonne tuotaisiin erilaisia historiallisia saunoja, joiden löylyissä voisi saada kokemuksellisen elämyksen saunomisen perinteistä?

Olen aivan varma, että uimalan turmelemisen sijaan saunaperinne voitaisiin tuoda eläväksi Seurasaaren kansanpuistoon niin, että se olisi linjassa Seurasaaren kulttuuriperimän kanssa.

Ossi Ollinaho

Seurasaaren Uimareiden hallituksen puheenjohtaja

