Lumen kippaaminen Itämereen on kansallinen häpeä

Uudenmaan ely-keskus voisi ensiavuksi määrätä Hernesaaren lumenkaadon luvanvaraiseksi.

Pääkirjoitus piti tärkeänä, että Helsinki lopettaa lumen kippaamisen mereen (HS 8.2.). En voisi olla enempää samaa mieltä.

Olemme esittäneet lumen mereen kaatamisen kieltämistä lailla. Ympäristöministeriö ei ole kuitenkaan halunnut tehdä lakia, joka koskisi vain yhtä paikkaa Suomessa.

”Lex Hernesaari” on koettu ministeriössä liian isoksi työksi, kun Helsinki voisi lopettaa lumen dumppaamisen mereen itsekin. Kaupunki voi tehdä sitä koskevan kunnallisen ympäristönsuojelumääräyksen. Se voi hallita lunta muilla keinoilla myös kantakaupungissa, kun se tekee niin muuallakin. Tähän kaupunginvaltuustokin on jo velvoittanut. Erilaisia kokeiluja on jo tehty ja lisäselvityksiä menossa.

Helsingin toimia odottaessamme yritimme saada kieltoa Itämeren merenhoitosuunnitelmaan. Sen valmistelussa ilmeni yllättäen, että lumen mereen kaataminen on sallittu joidenkin satamien ympäristöluvissa. Tällä perusteella Uudenmaan ely-keskus voisi ensiavuksi määrätä Hernesaaren lumenkaadon luvanvaraiseksi.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan mereen päätyy Hernesaaresta lumen mukana monta tonnia roskaa ja viisikymmentä miljoonaa mikromuovipartikkelia. Roskien leviämistä vedessä estävä puomikin meni hiljattain rikki.

Lumen kippaaminen Itämereen pääkaupungissa on kansallinen häpeä. On sama, ratkaiseeko asian ensin Helsinki vai valtion ympäristöhallinto. Tärkeintä on saada asia ensi talveksi kuntoon.

Tapani Veistola

va. toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto

