Kaupunki ei voi ottaa hoitoonsa tehtäviä, jos ei ole resursseja hoitaa niitä.

Aiemmin taloyhtiöt hoitivat jalkakäytävät, ja ainakin meillä päin ne hoidettiin hyvin. Kun lunta tuli, ne aurattiin saman tien. Sitten Helsingin kaupunki otti jalkakäytävät hoitoonsa ja alkoi periä siitä maksua. Kaupunki ei kuitenkaan aina hoida jalkakäytäviä.

Asun Helsingin Pihlajamäessä Rapakivenkujan varrella, jossa jalkakäytävien reunaan on aurattu kapea polku, joka on jäinen ja kallellaan ajoradalle päin. Jos haluaa pysyä pystyssä, pitää kävellä ajoradalla. Rapakivenkujalla on jatkuva läpiajoliikenne, ja siinä kulkee kaksi bussilinjaa. Siellä sitten jalankulkijat heiluvat liikenteen seassa. Kun jää bussista pysäkillä pois, on vaarana, että liukastuu bussin alle.

Selitykseksi ei kelpaa, että lunta on tullut paljon. Tehtäviä ei voi ottaa hoitoonsa ja periä niistä maksua, jos ei ole resursseja hoitaa niitä. Ketkä ovat vastuussa tästä ja miten he aikovat vastuunsa kantaa?

Palauttakaa jalkakäytävien hoito takaisin taloyhtiöille, jottei liikkuminen olisi jatkuvaa selviytymistaistelua, extreme-urheilua kerrakseen.

Eero Salmivaara

Helsinki

