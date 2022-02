Uimalan pusikoituneeseen takanurkkaan kaavoitettu saunarakennus ei turmele uimalaa eikä häiritse ketään.

Seurasaaren talviuimareiden puheenjohtaja Ossi Ollinaho kertoi yhdistyksen vastustavan Seurasaaren saunahanketta (HS Mielipide 13.2.). Vastustamisen sijaan uimarit olisivat voineet valita yhteistyön ja kehittämisen linjan.

Seurasaaren uimala on Helsingin kaupungin omistama luonnonkaunis uimala ja miljöö, joka lähtökohtaisesti kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Uimala on suuri, pinta-alaltaan yli 6 000 neliömetriä. Rantaviivaa on 200 metriä. Uimala on vajaakäytössä, ja se on näivettynyt pienen piirin harrastepaikaksi, privilegioksi.

Ennen oli toisin. Kun Humallahden uimala purettiin 1950-luvulla, uimalan toiminta siirtyi Seurasaareen. 1950–1960-luvuilla uimalassa järjestettiin uimakouluja. 1970-luvulla vuosittainen kävijämäärä saattoi ylittää 100 000 käyttäjää.

Helsingin kaupungin järjestämän saunahankkeen kilpailutuksen lähtökohtina ovat olleet kestävyys, vastuullisuus ja sopeutuminen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Uimalan pusikoituneeseen takanurkkaan kaavoitettu saunarakennus ei turmele uimalaa eikä häiritse ketään, vaan se parantaa palveluja ja avaa uimalan kaikille.

Ollinahon vaihtoehtona esittämässä Pukkisaaressa on Sommelo ry:n pyörittämä rautakautinen kauppakylä. Saaressa ei ole sähköjä tai viemäröintiä.

Helsingin kaupungin arviointiryhmä esittää hankkeen toteuttajaksi KF Restaurants oy:tä. Toiseksi jäänyt Seurasauna-hanke sisälsi arkkitehdin kunnianhimoisen suunnitelman. Toivottavasti kaupunkiympäristölautakunta vielä vertailee hankkeita, ja kumpi niistä valitaankaan, saunasta tulee arkkitehtonisesti kaunis, puulla lämpiävä, ja uimala aukeaa vihdoin pysyvästi kaikille helsinkiläisille.

Meren ympäröimä Seurasaaren kansanpuisto on oikea paikka suomalaisen saunakulttuurin elävöittämiseen.

Miika Lauriala

puheenjohtaja, Seurasaaren ystävät ry

