Vladimir Putinin murheet muistuttavat siitä, että eurooppalaisilla arvoilla ja instituutioilla on edelleen vetovoimaa. Myös Xi Jinping on huolissaan ihmisoikeuksien ja demokratian houkutuksista kansan keskuudessa.

Mistä Ukrainan kriisissä perimmiltään on kyse?

Tavallisen tarinan mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on pettynyt länsimaihin, joiden hän katsoo rikkoneen lupauksiaan olla laajentamatta Natoa Venäjän naapurimaihin. Näin Neuvostoliiton romahdus, joka oli Putinille vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi, tuli muuttaneeksi Euroopan sotilaallista tasapainoa Venäjän etujen vastaisesti.

Nyt Putin vaatii takeita siitä, että ainakaan Ukraina ei koskaan liity Natoon. Lisäksi Venäjä haluaa Naton pitävän asevoimansa kaukana Venäjän rajoista. Vaatimustensa tueksi Venäjä kalistelee aseita Ukrainan rajalla.

Tässä katsannossa Venäjä vaatii voimatasapainon palauttamista tavalla, joka tunnustaa Venäjän olevan etupiirinsä omaava suurvalta. Jotkut tarkkailijat ovat ulkopoliittisen realismin nimissä ilmaisseet Putinia kohtaan ymmärrystä.

Mutta voi selitystä myös ihmetellä. Kokeeko Putin todella Naton, joka on puolustusliitto, olevan sotilaallinen uhka Venäjälle? Vai haluaako Putin vain vahvistaa Venäjän asemaa tilanteessa, jossa länsi arvioidaan heikoksi?

On toinenkin näkemys. Sen mukaan kyse on Venäjän sisäisestä tilanteesta.

Ukrainan perisynti on, että maa vuonna 2014 osoitti haluavansa olla ideologisesti ja taloudellisesti osa Eurooppaa pikemminkin kuin sidoksissa Venäjään. Kansanliike vaati vapauksia ja demokratiaa sekä toimia kasvanutta korruptiota vastaan.

Putin ei voi sallia Ukrainan menestyvän, sillä se voisi johtaa vastaavanlaisiin vaatimuksiin Venäjällä. Tällöin sekä Putinin oma asema että oligarkkien valta tulisivat kyseenalaistetuiksi.

Toistaiseksi Putin on sikäli onnistunut tavoitteessaan, että Ukrainan tuotanto henkeä kohti on vuodesta 2014 kehittynyt heikosti – joskin vähemmän surkeasti kuin Venäjällä. Korruptio rehottaa Ukrainassa edelleen, joskaan ei niin pahasti kuin Venäjällä.

Protestiaalto Valko-Venäjällä johti samasta syystä siihen, että Putin ryhtyi Aljaksandr Lukašenkan takuumieheksi. Tuoreimmaksi ongelmaksi nousivat mielenosoitukset Kazakstanissa, jonne Putin lähetti nopeasti sotilaitaan.

Näissä maissa ihmiset haluavat korruption kitkemistä ja oikeusvaltiota sekä vapauksia ja parempaa elintasoa. Putin haluaa tukahduttaa levottomuudet nopeasti tartuntariskin vähentämiseksi. Naapurimaissa tämä ”veljeskansojen auttaminen” lisää vihamielisyyttä Venäjää kohtaan.

Putinin oma ideologia on perhettä, ortodoksista kirkkoa ja Venäjän suurvalta-asemaa korostavaa arvokonservatismia. Liberalismi ihmisoikeuksineen on Putinin mielestä aikansa elänyt aate.

Pulmana vain on, että monet nuoret Venäjälläkin haikailevat Euroopan edustamien arvojen ja instituutioiden perään. Siksi opposition ja median toimintaa Venäjällä rajoitetaan ja toisinajattelijoita pannaan vankilaan. Historiaa vääristetään ja propagandamylly jauhaa.

Kiinan tilanne on osin samanlainen. Tuo talousmahti tavoittelee sotilaallisen ja poliittisen vallan kasvattamista Aasiassa ja maailmassa. Mutta yksinvaltias Xi Jinping on huolissaan siitä, että kansalaiset haluaisivat ihmisoikeuksia ja demokratiaa kommunismin ja konfutselaisuuden tarjoaman kollektivismin sijaan.

Siksi Kiina laittaa Hongkongin järjestykseen, ja siksi Kiinan viranomaiset valvovat ainutlaatuisen laajasti ja tarkasti omia kansalaisiaan. Tie vankilaan on lyhyt. Erona Venäjään on, että vahva talouskasvu on pitänyt kansalaiset tyytyväisinä.

Onko sillä väliä, koskeeko kiista Ukrainasta ensisijaisesti voimatasapainoa vai onko kyse pikemminkin ideologisesta taistelusta? On, sillä sotilaspoliittisista eturistiriidoista voidaan päästä diplomaattiseen ratkaisuun. Sodan kustannukset olisivat kaikille arvaamattoman isoja.

Ideologista taistelua Putin ei ole voittamassa, mutta historiasta tutun kaavan mukaisesti ulkomaisella vihollisella pelottelu helpottaa kotimaisen kurin ylläpitämistä.

Francis Fukuyama oli kenties väärässä esittäessään vuonna 1992 kuuluisan väitteen, että kaikkialla maailmassa siirryttäisiin ajan myötä kapitalismiin ja demokratiaan. Hän aliarvioi autoritäärisen hallinnon kykyä säilyttää asemansa valtakoneistonsa avulla.

Mutta Putinin murheet muistuttavat siitä, että eurooppalaisilla arvoilla ja instituutioilla on edelleen vetovoimaa. Ihmiset saattaisivat äänestää demokratian ja oikeusvaltion puolesta myös Venäjällä – jos vaalit olisivat aidosti vapaat.

Sotilaallisesti Venäjä on vahvoilla, mutta ideoiden taistelun Putin on hävinnyt.

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja.