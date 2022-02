Kuluttajallakin on vastuunsa maataloudesta

Turun Sanomat kirjoittaa, että viime kesän heikko sato ja kustannusten kasvu – erityisesti energian ja lannoitteiden hintojen nousu – ovat romahduttaneet maatalouden yrittäjätulon.

”Tuottajien ahdinko pahenee samaan aikaan kun päivittäistavarakauppa tekee ennätystuloksia. Tämä on jälleen nostanut keskusteluun hinnoittelun mekanismit ja oikeudenmukaisuuden.”

”Kauppa neuvottelee hinnoista teollisuuden ja teollisuus tuottajien kanssa. Voimakkaasti keskittyneellä kaupalla on vahva asema neuvotteluissa. Kauppa haluaa ymmärrettävästi ostaa mahdollisimman halvalla. Kauppa on kiinnostunut omista katteistaan, ja halvat kuluttajahinnat ovat tärkeä markkinointikeino.”

”Kuluttajilla on vastuunsa. Yksi keino on suosia kotimaista ruokaa. Moni suomalainen lienee myös valmis maksamaan ruuasta nykyistä enemmän, jos on varmaa, että erotus menee tuottajille.”

”Ruuan hinta tulee nousemaan jatkossakin, sillä sen tuotantoon kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia. Tuotannon pitää olla puhdasta, eettisesti kestävää ja ilmastoystävällistä. Tuotantoeläimiä tulee kohdella hyvin.”

”Ruuan hinnan nousun kompensointiin on yksinkertainen säästökeino: ruokahävikin vähentäminen.”

Ilkka-Pohjalaisen mukaan maataloustuottajat ovat köysissä.

”Alaa tuntevat kuvaavat suomalaisen maataloustuotannon tilaa historiallisen huonoksi.”

”Alkutuotannon hätään on korkea aika herätä. Ei ruoka ilmesty kaupan hyllyille tyhjästä. Jokaisen kotitalouksissa nautitun aterian takana on huimasti työtä ja pitkä tuotantoketju.”

”Maatalousyrittäjä on yrittäjä siinä missä kuka tahansa yrittäjä. Hänelle kuuluu reilu osuus tuottamastaan arvonlisästä. Lisäksi jokaisen kuluttajan on hyvä huomata, että ruoantuottajan ahdinko heijastuu ennen pitkää elämän perusedellytyksiin. Ruokaa on joka päivä saatava. Ilmeinen tosiasia tuntuu monelta unohtuneen.”

”Mikäli Ukrainan kriisi eskaloituu täysimittaiseksi sodaksi, mikä on täysin mahdollista, todennäköisesti vasta niissä oloissa hoksataan oman ruoantuotannon merkitys. Vieraan apuun ei poikkeusoloissa voi liikaa laskea. Tästäkin Suomessa on karvaita historiallisia kokemuksia.”

”EU ei Suomen maataloutta tappanut, olemme itse toteuttamassa sen hidasta murhaa. Kun vähittäiskauppa on niin keskittynyttä kuin se Suomessa on, tuottajan roolina on alistua. Iso ostaja määrittelee hinnan.”

”Omavarainen ruoantuotanto on kuitenkin muutakin kuin vain ratas markkinatalouden rattaissa. Kyse on myös kansallisesta turvallisuudesta.”