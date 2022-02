Valtiovarainministeriö ei ole selvittänyt itselleen valtion rakennuskiinteistöjen ongelmien vakavuutta.

Poliisin rahojen riittämättömyyttä selvittänyt ryhmä totesi voimakkaimmin kasvaviksi kulueriksi tila- ja tietojärjestelmäkustannukset (HS 10.2.).

Vielä 1990-luvulla valtiolla oli rakennushallitus, joka tarjosi virastoille toimitilaa sekä rakennuttamis-, kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja. Kulut katettiin valtion budjetista rakennushallinnon momenteilta, ei virastoilta.

1990-luvulla valtio yksityisti palvelutoiminnot Engel-yhtiöksi, jonka se myi pian kilpailijoille. Rakennuskiinteistöjen hallinnan eli huomattavan suuren kiinteistö- ja asiakaskannan valtio keskitti Senaattiin tarkoituksella tehostaa toimintaa.

Valtion kiinteistöt ovat nyt huonommassa kunnossa ja kustannukset ovat vain nousseet. Toimitilakustannukset valtio siirsi virastojen momenteille, koska se oli vuokrannut tiloja myös muilta kiinteistönomistajilta. Senaatti on tosiasiassa monopoli, joka toimii ilman valtion budjetista aiheutuvia rajoitteita. Virastojen on sen sijaan toimittava annettujen määrärahojen puitteissa, jolloin tilakustannusten voimakas kasvu on poissa niiden ydintehtävistä.

Senaatin toiminta poikkeaa oleellisesti normaalista kiinteistötaloudesta sekä rahoituksen, isännöinnin että palvelujen oston suhteen. Virastot eivät voi vaikuttaa eivätkä kontrolloida Senaatin laskutuksen perusteita. Kun virastojen rahat eivät riitä esimerkiksi sisäilmaongelmien korjaamiseen, valtio säästää työntekijöidensä terveyden kustannuksella. Virastot näyttävät olevan Senaatin torppareita ilman valtaa vaikuttaa omiin asioihinsa.

Valtiovarainministeriö ei ole selvittänyt itselleen valtion rakennuskiinteistöjen ongelmien vakavuutta. Senaatin monopoliasema ei ole hyväksyttävä vaan vaatii valtion kiinteistöhallinnon perusteellista uudelleenjärjestelyä.

Heikki Annanpalo

diplomi-insinööri, Rovaniemi

