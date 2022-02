Virukset pystyvät kehittymään tappaviksi taudinaiheuttajiksi luontaisen evoluution kautta.

Helsingin Sanomien jutussa ”Virus voi karata koeputkesta” (Sunnuntai 13.2.) Pekka Vahvanen kertoi mielenkiintoisesti virustutkimuksen vaaroista. Jutun lopussa draaman kaarta nostatettiin rinnastamalla (viruksia tutkivat) biologit ydinpommin kehittäjä Robert Oppenheimeriin, joka myöhemmin vastusti ydinasetta.

Vertaus on ontuva, ellei virheellinen. Virukset pystyvät kehittymään tappaviksi taudinaiheuttajiksi luontaisen evoluution kautta ilman että ihmiset muokkaavat niitä – ydinase taas ei olisi syntynyt ilman ihmisen kehitystyötä. Tauteja aiheuttavien bakteerien ja virusten perustutkimus on ollut tärkeää lääketieteen kehityksessä, jonka avulla ihmisen elinikä on pidentynyt ja lapsikuolleisuus on vähäistä.

Kalle Rytkönen

biologi, Turku

