Sosiaalialan työvoimapula on ratkaistavissa

Sosiaalialan henkilöstön rekrytointi on pian siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille, joilla on nyt mahdollisuus rakentaa itsestään myönteistä työnantajakuvaa.

Työnantajat ummistavat liian usein silmänsä sosiaalialan rekrytointivaikeuksien todellisilta syiltä. Työvoimapulaa selitetään muun muassa ammattihenkilölain vaatimuksilla tai asiakasmitoituksilla. Tällöin kyseenalaistetaan eduskunnan säätämät lait ja unohdetaan, että lainsäädännöllä turvataan asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Sosiaalialan työ on ihmisoikeustyötä, jossa arjen valintoja ohjaa vahva ammattietiikka. Organisaation toimintatavoista johtuva kuormitus, riittämättömät resurssit ja liian suuri asiakasmäärä vaikeuttavat eettisesti kestävää työskentelyä. Asiakasmitoituksilla mahdollistetaan suunnitelmallinen ja vaikuttava työskentely sekä edistetään työn tavoitteiden ja asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Vaikeassa elämäntilanteessa elävien asiakkaiden kohdalla luottamus, tulevaisuuden toivo ja usko omiin mahdollisuuksiin eivät rakennu hetkessä. Muutostyöhön sitoutuminen ja palveluihin kiinnittyminen vaativat aikaa.

Ammattihenkilölailla edistetään asiakasturvallisuutta. Kuten terveydenhuollossa myös sosiaalihuollossa ammattihenkilöillä tulee olla lakisääteinen, ammattitoiminnan edellyttämä koulutus. Työvoimapula koskettaa koko sote-alaa, mutta ollaanko esimerkiksi lääkäreiden kohdalla valmiita tinkimään kelpoisuusvaatimuksista? Miksi tämä nähdään ratkaisuksi sosiaalialan työvoimapulaan?

Sosiaalialan rekrytointivaikeudet tiivistyvät kolmeen tekijään: palkkaukseen, työn kuormittavuuteen ja arvostuksen puutteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä on lisäksi nostanut keskeiseen rooliin työhyvinvoinnin, osaamisen johtamisen, ydinosaamiseen perustuvan työnjaon sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Sosiaalialan henkilöstön rekrytointi on pian siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille, joilla on nyt mahdollisuus rakentaa itsestään myönteistä työnantajakuvaa. Työnantajamaine kiirii nopeasti ja kauas.

Marja Marttila

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.