Työelämä on nykyään tyystin erilaista kuin aiemmin, eikä perinteinen näkemys kuntoutuksesta ja hoidosta vastaa riittävästi 2020-luvun työkykyvaateisiin.

Koronapandemia-ajan etäopiskelijat ovat 2030-luvun työvoimaa. Nuorisopsykiatrian hoitojonoissa odotetaan parempaa tulevaisuutta. Lasten liikkumattomuus on yhteydessä moniin terveyshaasteisiin, joilla taas on työkykyvaikutuksia.

Koronaviruskriisistä voidaan oppia: yksittäissairauksien sijaan fokus tuleekin kiireesti siirtää ihmisten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa ennen kaikkea toimintakykyä. Hyvä toimintakyky vauvasta vaariin tuo mukanaan mahdollisuuden itsenäiseen arkeen, osallisuuteen, harrastuksiin ja työntekoon. Työkyky on yksi toimintakyvyn osa-alue.

Nuorten hyvinvointi on heikentynyt tavalla, jota voi verrata sotien jälkeiseen kriisiin. Hallituksen tuore linjaus lisätä opiskelijoiden mielenterveyspalveluja ei yksin auta. Työkyky ei synny työikäisyyden kynnyksellä, vaan siihen tarvittavia palikoita kasataan jo sikiökaudelta. Emme tarvitse vain terapiatakuuta vaan työkykytakuun: se sisältää kaikki tarvittavat yhteiskunnalliset toimet ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Työelämä on nykyään tyystin erilaista kuin aiemmin, eikä perinteinen näkemys kuntoutuksesta ja hoidosta vastaa riittävästi 2020-luvun työkykyvaateisiin. Työ on yhä useammin jatkuvaa osaamisen päivittämistä vaativaa aivotyötä, eivätkä työkykyongelmien ratkaisut ole sairaanhoidollisia. Kenen intressi on virittää yhteiskunnan peruspalvelut ja kannustimet siten, että ne tuottavat vaikuttavasti nimenomaan toimintakykyä?

Työkykyasiat ovat Suomessa pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuudessa. Työterveyshuoltoa kutsutaan apuun monesti vasta sitten, kun työkyky on jo mennyt. Työterveyshuollolla on osaamista, ja sinne asetetaankin odotuksia yhä varhaisemmasta tuesta ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisystä. Samaan aikaan monet työnantajat kuitenkin rajoittavat jopa työterveyshuollon lakisääteistä osaa tiukin sopimuksin kustannussäästöjen toivossa.

Uusiutuminen ja vaikuttava päätöksenteko saattavat vaatia johdon siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriön sijaan valtiovarainministeriöön tai työ- ja elinkeinoministeriöön. Asiantuntijoiksi valmisteluun tarvitaan muun muassa aivotutkijoita, pedagogeja, terveystaloustieteilijöitä sekä työelämäasiantuntijoita – siis työkykynyrkki.

Olennaista on asettaa tavoitteet, organisoida yhteistyö, tehdä toimenpiteistä työkykynäkökulmasta ennalta vaikutusten arviointi sekä ohjata riittävä rahoitus näihin toimiin. Budjetti interventioille voisi alkuun olla esimerkiksi 2,4 miljardia euroa vuodessa – sen verran maksettiin Suomessa pelkkiä työkyvyttömyyseläkkeitä vuonna 2020.

Henni Hyytiä-Ilmonen

työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri

Lahti

