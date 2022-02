Helsingin Kuninkaantammentie on ainutlaatuinen yhdistelmä historiaa, kulttuurimaisemaa ja luontoa. Vanhan tien varressa on kuninkaan tammi, Niskalan arboretum ja myös lähde, joka on päästetty umpeutumaan. Tieltä avautuvat upeat näkymät peltojen yli Pitkäkosken rantamiin.

Tästä suojelukohteesta kuuluu nyt kummia. Helsingin kaupunki on tehnyt ehdotuksen, jossa Kuninkaantammentie muutettaisiin pyöräily- ja hiihtobaanaksi. Se on vähän sama kuin jos Senaatintori ehdotettaisiin asfaltoitavaksi.

Infotaulu sopivalle paikalle Kuninkaantammentien historiasta, penkkejä maiseman ihailijoille ja nopeusrajoitus pyöräilyvauhtihirmuille Pitkäkosken majan ja Haltialan vanhan pehtoorin välille.

Olli Lehtovuori

Helsingin viheralueiden suunnittelija 1980-luvulla, Helsinki

