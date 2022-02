Puhtaan energian hinta on kova

Tuulivoiman radikaali lisäys lisäisi räjähdysmäisesti ongelmia ja oikeusjuttuja.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi arvioi (HS Mielipide 9.2.), että Suomi voisi olla tulevaisuudessa päästöttömän sähkön suurvalta. Entinen pääministeri Juha Sipilä puolestaan julisti (Kaleva 25.1.), että Suomesta pitäisi tehdä tuulivoiman avulla öljyvaltio. Vaikuttajien mielestä tuulirakentamista pitäisi ”sujuvoittaa”, sillä neljä viidestä tuulipuiston kaavasta päätyy hallinto-oikeuteen.

Taustalla taitaa olla Sitran viimesyksyinen skenaario. Se on kansainvälisten mallinnusten avulla tehty arvio, jossa otetaan huomioon tuulirakentamisen hyödyt mutta ohitetaan kokonaisvaikutukset. Tämä on merkittävä puute.

Sitran mukaan Suomen sähköntuotanto kolminkertaistuu 30 vuodessa. Vuonna 2050 sähköstä tuotettaisiin tuulivoimalla noin 70 prosenttia.

Voimaloita tarvittaisiin huomattavasti lisää. Puhtaan energian kokonaishinta olisi kova. Minne ovat unohtuneet kestävän kehityksen syvimmät periaatteet, kulutuksen vähentäminen ja luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen?

Tuulivoiman näin radikaali lisäys lisäisi räjähdysmäisesti ongelmia ja oikeusjuttuja. Jo nyt ihmisiä korpeaa se, että he ovat hankkeiden edessä voimattomia. Myllyistä on muun muassa konkreettista melu- ja välkehaittaa – kiinteistöjen arvon lasku on siitä selkeä indikaattori. Tuulipuistot turmelevat luonto- ja kulttuurimaisemia sekä tuottavat hallaa matkailulle ja ekosysteemeille.

Kansalaisoikeuksien rajoittamisen sijaan tulisi säätää erillinen tuulivoimalaki, joka määrittelisi toiminnan rajat oikeudenmukaisesti. Perustuslain mukaan ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”.

Perustuslaki on säädetty kansalaisten turvaksi. Vain sen päälle voidaan rakentaa kestävä tulevaisuus ihmistä ja luontoa kunnioittaen.

Antti Saari

Kokkola

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.