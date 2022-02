Oppilaanohjaajan tunneilla rupesimme jo seitsemännellä luokalla katsomaan lukioiden keskiarvorajoja.

Kuluneiden lukukausien aikana minulle, 14-vuotiaalle nuorelle, on tullut yhä vahvempi ymmärrys siitä, mitä nykyajan nuorilta vaaditaan.

Lukuvuoden alussa kaikkien aineiden opettajat näyttävät ensimmäisillä tunneillaan omat arviointiperusteensa. Jo siitä huomaa, kuinka suuresti arvioinnilla ruvetaan kuormittamaan oppilaita.

Oppilaanohjaajan tunneilla rupesimme jo seitsemännellä luokalla katsomaan lukioiden keskiarvorajoja, minun luokallani kun useimmat haluavat lukioon.

Olen pitkään ollut sitä mieltä, että näistä jatkuvista arvioinneista puhuminen ja kokeiden jokaviikkoinen pitäminen saavat tuntemaan, ettei koulussa itse asian oppiminen ole tärkeintä, vaan se, suoriutuuko kokeista ja kestääkö paineet.

Muutama viikko sitten kysyin oppitunnilla, tuntevatko muut samoin, ja lähes kaikki olivat yksimielisiä asiasta kanssani – myös opettajamme.

Koepäivän aamuna alkaa hermostunut keskustelu tulevasta kokeesta, ja ahdistunut ilmapiiri on läsnä koko päivän. Kokeiden määrää on rajattu enintään kolmeen viikossa, mutta sekin on liikaa. Jos nuoret ovat kolmena päivänä viikossa kamalassa stressitilassa, mielenterveysongelmat eivät ainakaan vähene.

Tilanteeseen on saatava muutos. Muuten tulevaisuutemme rakentajien voimavarat loppuvat.

Rosanna Vanhamäki

koululainen, Helsinki

