Satelliittikuvien analysoinnissa ja tulkinnassa on riskinsä. Kuvia voidaan myös helposti manipuloida tai väärentää.

Koskaan ennen emme ole nähneet kriisin kehittymistä niin selvästi kuin viime viikkoina Ukrainan lähialueilla. Satelliittikuvia Venäjän joukkojen siirroista lähellä Ukrainan rajaa on julkaistu paljon myös Suomen uutismedioissa.

Vuosikymmeniä satelliittikuvat olivat lähes yksinomaan valtiollisten tiedustelupalvelujen lähdemateriaalia, joka pyrittiin yleensä salaamaan. Näin tehtiin myös vuonna 2014 ennen Krimin miehitystä ja Ukrainan itäosien valtaamista.

Satelliittiteknologian edullisuus, satelliittikuvien laadun paraneminen ja kaupallisten satelliittiyhtiöiden välinen kilpailu ovat koko ajan lisänneet satelliittikuvien tarjontaa, eivätkä satelliittikuvat ole enää valtiollisten tiedustelupalvelujen yksinoikeus. Tosin Ukrainaa koskevan uhan tapauksessa läntiset tiedustelupalvelut ovat aktiivisesti auttaneet uutismediaa kohdistamaan katsettaan lähialueille ja antaneet myös muuta tiedustelutietoa.

Journalismin lähihistoria osoittaa, että etenkin kansainvälisten kriisien uutisointi on vaikea laji. Kriisialueille ei useinkaan päästetä journalisteja, tai pääsyä on voimakkaasti rajoitettu esimerkiksi saattajan tai valvojan avulla. Näin on aina ollut totalitaarisissa ja autoritaarisissa valtioissa.

Vaikkapa Pohjois-Koreaa tai Kiinan uiguurialueita voidaan jo journalistisesti seurata myös näiden maiden rajojen ulkopuolelta – tai yläpuolelta, satelliittien avulla. Satelliitit ovatkin uusi lehdistönvapauden apuväline.

Monet kaupalliset satelliittiyhtiöt tarjoavat nykyään uutismedialle muutamien päivien tai viikkojen viiveellä ilmaiseksi satelliittikuviaan, ja niitä välitetään myös kansainvälisten kuvatoimistojen kautta. Lisäksi muun muassa BBC, The New York Times ja myös kansalaisjournalistien Bellingcat-verkosto ovat tehneet ostosopimuksia satelliittiyhtiöiden kanssa. Tilaajat saavat lähes reaaliaikaisesti satelliittikuvia haluamistaan kohteista.

Satelliittikuvien käytössä on riskinsä. Suurin riski liittyy kuvien analysointiin ja tulkintaan. Vaikka siviilikäyttöön tarkoitetuista kuvista erottuvat esimerkiksi ajoneuvot ja rakennukset, kuvien heikko resoluutio ei yleensä riitä kertomaan, mitä ajoneuvoja tai rakennuksia kuvassa on.

Satelliittikuvat soveltuvat myös harhauttamiseen, disinformaation ja propagandan välittämiseen. Siksi satelliittikuvien käyttöön etenkin kriisien yhteydessä pitäisi suhtautua kriittisesti

Esimerkiksi Yhdysvaltojen johtaman liittoutuman hyökkäystä Irakiin vuonna 2003 perusteltiin viittaamalla satelliittikuviin, joissa näkyi rakennuksia ja kulkuneuvoja. Monet maailman johtavat uutismediat uskoivat Yhdysvaltojen tuolloisen ulkoministerin Colin Powellin YK:lle kertomia valheita Irakin joukkotuhoaseista.

Jo toisessa maailmansodassa tunnettiin erilaiset ilmatiedustelun varalle tehdyt harhautukset, esimerkiksi puhallettavat panssarivaunut. Kuten kaikkea digitaalista aineistoa, satelliittikuvia voidaan helposti manipuloida tai väärentää.

Olisikin hyvä aina merkitä satelliittikuvien lähde mahdollisimman tarkkaan, myös käyttämällä aika- ja paikkamääreitä. Tämä ei ole vielä vakiintunut käytäntö esimerkiksi Suomen lehdistössä.

Satelliittikuvien omaehtoista hankintaa ja analysointitaitoa on maailman johtavissakin uutistoimituksissa vielä niukasti. Satelliittikuvien tueksi olisikin saatava, mikäli mahdollista, myös maanpäällistä kuvaa esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta, ja tietoja pitäisi vahvistaa luotettavien silminnäkijähavaintojen avulla.

Lisäksi olisi syytä tarkistuttaa asiantuntijoilla satelliittikuvien tulkintojen totuudenmukaisuus tai vähintään mainita, jos kuvien sisältöjä ei ole voitu varmistaa muista lähteistä. Ainakin Buzzfeed käytti Pulitzer-palkitussa Kiinan muslimivähemmistöjen sortotoimista kertovassa juttusarjassaan satelliittikuvien lisäksi silminnäkijöiden haastatteluja, ja tutkivan journalismin ryhmässä oli mukana arkkitehtuurin ja satelliittikuvien analysointiin erikoistuneita asiantuntijoita.

”Satelliittijournalismin” tiimeille olisi tarvetta myös Suomessa.

Turo Uskali

Kirjoittaja on journalistiikan apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa.

