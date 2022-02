Lukeminen ei saa olla vain koulussa tapahtuvaa pakollista työtä.

On aikuisten vastuulla antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus löytää lukemisen ilo ja sen tarjoama lohtu. Lasten ja nuorten lukeminen ei saa olla vain koulussa tapahtuvaa pakollista työtä, jonka avulla hankitaan tarvittava tieto. Löytömatka eliniän kestävään lukemisen riemuun ei ole vain koulujen tehtävä – kotoa, mummolasta, harrastuksesta ja kaveripiiristä saadun esimerkin voima on vähintään yhtä merkittävä. Mutta mikäli kouluille ei taata riittäviä tuluksia lukukipinän syttymiseen, olemme ajautuneet todella kauaksi opinahjon perusmerkityksestä luoda lapselle elinikäinen tiedonjano ja kyky pärjätä muuttuvassa maailmassa.

Meillä kaikilla on tarpeeksi aikaa lukuharrastukselle, jos niin päätämme. Kirjastojen, kirjastoautojen, kierrätyskeskuksien, naapuriavun ja sosiaalisen median avulla saamme halutessamme kohtuullisen helposti kirjoja, vaikka asuisimme etäällä palveluista. Nykyisin lähes jokaisella on jo älylaite, mikä mahdollistaa e- ja äänikirjojen lukemisen. Nyt on kysymys tahdosta. Haluammeko riittävästi hyödyntää digitalisaatiota räväyttääksemme portit auki lukemisen upeaan maailmaan?

Digitaalinen kirjastokortti virtuaalikirjaston e- ja äänikirjoihin on hyvä alku. Avatar-kirjastonhoitajina voisi ala- ja yläkoululaisille sekä opiskelijoille toimia lukemista rakastavat nykynuorisoidolimme niin urheilu- kuin musiikkimaailmastakin. Kouluissa voisi järjestää Vuoden Biblio Avatar -äänestyksen, ja kirjailijat voisivat käydä oman kirjoittajataipaleensa lisäksi esittelemässä kouluissa ehdokkaitaan. Lanu-kirjallisuuden tuottamisen tukemiseksi on eduskuntaan hiljattain jätetty aloite e-lainauskorvausten myöntämisestä kirjailijoille. Taitavia ja tuotteliaita kirjailijoita tälläkin saralla – selkokirjoja myöten – meillä jo on. Arvostuksen noustessa heitä tulee varmasti lisää.

Sarjakuvat ja jännityskirjat ovat useimmille lapsille ja nuorille helpoin tapa solahtaa sisään kirjabuffettiin. Cosplay-henkiset sarjisfestarit ja Nuorten virtuaaliset dekkarifestivaalit voisivat olla lukemiseen innostavia tapahtumia, joihin olisi helppo kytkeä mukaan myös muita taiteenaloja.

Lukutaito kehittyy lukemalla. Lukeminen on jokaiselle sopiva elämänmittainen vapaa-ajan harrastus, jos yhdessä niin päätämme. Kirjojen voimasta kertovat niin historian kirjaroviot kuin sukupolvelta toiselle välittyvät klassikkotarinatkin. Lukemiseen panostaminen ei ole vain kulttuuriteko. Se on toimivan yhteiskunnan elinehto. Toimitaan sen hyväksi nyt. Emmehän halua, että yhä useammat nuoret löytävät kirjojen tuoman lohdun, vertaistuen ja yksinäisyyttä karkottavan voiman vasta vankilassa.

Päivi Remes

päätoimittaja, Dekkariseuran Ruumiin kulttuuri -jäsenlehti

toimitusjohtaja, Earlybird Creations oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.