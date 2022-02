Viranomaisten viestintä on aiheeseen liittyen heikoimmillaan ristiriitaista ja lähes aina monitulkintaista.

Euroopan tietosuojaviranomaiset linjasivat tuoreessa päätöksessään maailman käytetyimmän verkkoanalytiikkatyökalun Google Analyticsin käytön verkkosivuilla tietosuojalainsäädännön vastaiseksi. Juurisyynä on tulkinta, jonka mukaan palvelu siirtää henkilötietoja Euroopasta Yhdysvaltoihin. Päätös on osa Euroopan unionin ja teknologiajättien välillä jo pitkään käynnissä ollutta prosessia, jossa haetaan nykyistä selkeämpää linjaa yksilöiden ja yritysten dataoikeuksiin. Myös suomalaisista yrityksistä valtaosa käyttää tätä työkalua verkkokauppojensa ja verkkosivustojensa liikenteen seuraamiseen ja analysointiin.

Ihmiskeskeisesti suunnitellut dataoikeudet (niin kutsutut Mydata-periaatteet) ja yrityksiin kohdistuva entistä tiukempi vaatimustaso henkilötiedon käsittelyssä ovat ehdottomasti oikea kehityssuunta. Henkilötietojen holtittomasta käsittelystä on surullisia esimerkkejä niin meiltä kuin maailmaltakin.

Suomessa ja Euroopassa on nyt aivan liikaa yrityksiä, joille on täysin epäselvää, mitä Google Analyticsia koskeva päätös tarkoittaa niiden liiketoiminnalle tai järjestelmävalinnoille. Siksi liiketoimintaansa digitalisoivat yritykset kaipaavat merkittävästi nykyistä parempaa ja nopeampaa tukea henkilötietoasioihin sekä EU-tasolla että kansallisilta tietosuojaviranomaisilta. Eri tasoilla toimivien viranomaisten viestintä on aiheeseen liittyen heikoimmillaan ristiriitaista ja lähes aina monitulkintaista. Sen tulisi olla niin selkeää, että sen perusteella kyettäisiin nopeisiin muutoksiin yritysten toiminnassa sekä järjestelmävalinnoissa. Yksiselitteistä tietoa ja käytännön apua on saatavilla liian vähän, jotta proaktiivinen tietosuojatyö olisi kaikille yrityksille mahdollista.

Yksilön dataoikeudet nousevat yhdeksi tämän vuosikymmenen tärkeimmistä teknologiateemoista. Ratkaisuja avoimiin kysymyksiin ja nykyistä parempaa viestintää tarvitaan sekä viranomaisilta että yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Samuli Hokkanen

toimitusjohtaja, Crasman oy

