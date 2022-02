Olen melko varma, että espanjalaismiesten on helpompi elää itsensä ja muiden kanssa kuin meidän suomalaisten lajitoverien.

Kävinpä Espanjassa. Koti-ikävä alkoi vaivata ja koetin unohtaa sen iltakävelyllä. Kapealta kadulta soi kitara niin väkevästi, että se piti mennä tarkistamaan. Kuppilan eteen kadulle oli kerääntynyt väkeä seuraamaan flamencoa. Iso mies hakkasi kenkiä lattiaan kuin lattia olisi häntä kiusannut.

Tilanne oli hieno. Sitten paikalle saapui muitakin suomalaisia, ja yksi heistä alkoi hypellä kadulla muovikassi kädessään. Ikäväni Suomeen hävisi saman tien.

Mies kukkapaidassa jatkoi tanssia, ja suomalainen omaansa. Jälkimmäinen teki itsestään typeryksen ja loukkasi paikallisia.

Mietin, oliko flamencotanssijan olemuksessa jotain, joka ei sopinut suomalaismiehen ajatuksiin. Suomalainen mies koettaa niin kovasti olla mies, että kaikki energia menee siihen. Nyt edessä oli vanha kulttuuri, eikä metsästä tullut tätä ymmärtänyt.

Tanssija oli täysin tilanteen ja rytmin herrana. Liike ja eleet hallitsivat paikkaa ja sen tunnelmaa. Muovikassin kanssa kilpatanssiin lähtenyt suomalainen jäi kukkoilussaan omaan erinomaisuuteensa.

Miehisyys on vaikea laji. Suomessa siihen eivät edelleenkään kuulu tunteet ja niiden näyttäminen. Espanjassa se on kaiken alku. Olen melko varma, että espanjalaismiesten on helpompi elää itsensä ja muiden kanssa kuin meidän suomalaisten lajitoverien, joiden pitää olla niin hemmetin äijää koko ajan.

Jaakko Plato

Naantali

