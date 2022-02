Klassikkoelokuvien kontekstualisointi on kannatettava ajatus

Elokuvahistorian tärkeimmissä ja rakastetuimmissakin klassikoissa on välillä piirteitä, jotka eivät istu oman aikamme henkeen.

Mari Mäkiranta ja Vesa Puuronen toivoivat klassikkoelokuvien esittämiseen kontekstualisointia (HS Mielipide 12.2.). Huomio on tärkeä, ja tätä on Yle Teemalla vahvistettu.

Elokuvahistorian tärkeimmissä ja rakastetuimmissakin klassikoissa on välillä piirteitä, jotka eivät istu oman aikamme henkeen. Apassilinnake ja monet muut lännenelokuvat voidaan kirjoittajien tapaan nähdä valkoisen miehen ylivaltaa tukevina kertomuksina ja kolonialistisen ajattelutavan edustajina. Elokuvan voi silti nähdä monella eri tapaa.

Ajatus, että klassikkoelokuvat tulisi kontekstualisoida ja varustaa laajemmalla esittelyllä, on kannatettava. Yle Teema on syyskuusta alkaen liittänyt Kino Klassikko -sarjansa valittuihin elokuviin keskusteluohjelmia, jotka sijoittavat elokuvat oman tekoaikansa kontekstiin ja elokuvahistoriaan – siis kertovat, miksi ne ovat klassikkoja ja mitä annettavaa niillä on nykyajassa.

Vesa Nykänen

ohjelmahankkija, Yle

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.